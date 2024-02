Indireta? Zilu Camargo dá recado importante sobre Wanessa: 'Autorização'

Em meio a pronunciamentos polêmicos sobre Wanessa fora do reality, Zilu Camargo dá recado sobre falarem pela filha; empresária alertou fãs

A mãe de Wanessa Camargo, Zilu Camargo, fez um alerta para os internautas sobre a sua filha. Confinada no BBB 24, a cantora tem se envolvido em algumas polêmicas dentro da casa e que acabam sendo comentadas fora do reality.

Diante da situação, a ex-mulher de Zezé Di Camargo pediu para os internautas não levarem em consideração o desdobramento dos episódios que envolvem a sister no programa fora da casa, mesmo que a pessoa que esteja falando seja uma pessoa próxima da artista.

"Oi meus amores, como vocês estão? Tô passando aqui porque como mãe acho importante enfatizar que ninguém tem autorização pra falar em nome da Wanessa, a não ser a equipe dela, por intermédio da assessoria e dos canais oficiais no Instagram e Twitter ", ressaltou que apenas as mensagens oficiais sejam levadas em consideração.



"Então, fiquem de olho porque qualquer manifestação aqui fora de pessoas próximas a ela, não refletem necessariamente a opinião da Wanessa, que vai se manifestar sobre todos os assuntos que foram tratados no reality quando ela sair de lá ", declarou Zilu Camargo, que está no Brasil.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Dado Dolabella, namorado de Wanessa, sempre opina sobre as situações dentro do BBB 24. Inclusive, o ator fica pedindo a expulsão de Davi e mandando até recado para a esposa do motorista de aplicativo.

Dado Dolabella alfineta esposa de Davi após polêmica

Em meio às polêmicas dentro do Big Brother Brasil 24, Dado Dolabella não perde um momento sequer do reality show onde sua namorada, a cantora Wanessa Camargo, está confinada. No entanto, o ator e cantor não só assiste, como também comenta sobre o programa. Nesta terça-feira, 13, ele gerou polêmica ao usar as redes sociais para alfinetar a postura da esposa de um dos brothers, Davi.

“Tudo que ele faz está certo.... Até assediar a Isabelle e faltar com respeito com a esposa!”, diz parte da mensagem, se referindo ao episódio envolvendo um suposto beijo entre os participantes.

“Tô falando, assim que ganhar os 3 milhões, mete o pé na bunda da mulher trouxa que tá aqui fazendo campanha pra ele vencer”, está escrito em parte da mensagem, que foi compartilhada no perfil de Dado. Em outro trecho, Mani Reggo, a esposa do motorista, ganhou um emoji de palhaço: “A mulher dele vendo isso”, finaliza o recado. Veja mais aqui.