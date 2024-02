Zilu Camargo surge com os filhos de Wanessa enquanto ela está no BBB 24

Ela cumpriu! Mãe de Wanessa Camargo, Zilu Camargo chega ao Brasil para ajudar a cuidar dos netos enquanto a mãe está no BBB 24

Depois de Wanessa Camargo contar que a mãe, Zilu Camargo, viria ao Brasil para cuidar dos netos, a socialite já está com as crianças. Nesta sexta-feira, 9, Zilu mostrou que encontrou os netos José Marcus e João Francisco e aproveita a companhia dos dois por alguns dias.

Ela vive nos Estados Unidos e veio ao Brasil para ajudar a cuidar dos netos enquanto a filha está confinada no BBB 24, da Globo. Nas redes sociais, ela mostrou fotos abraçada com os meninos e deixou os fãs encantados.

“Estar com eles é o meu maior presente, José Marcus e João Francisco. Vovó ama vocês”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Zilu precisou adiar a sua viagem em alguns dias e explicou o motivo em uma aparição nas redes sociais. Na época, ela disse: "Wanzinha, você está falando que eu estou chegando hoje no Brasil. Filha, não estou. Só chego semana que vem porque o Buaiz que vai ficar com as crianças, ele prefere ficar com as crianças lá. Acho que ele está saindo do Rio para ir para São Paulo levar as crianças. Segunda-feira tem aula. Ele quer ficar com as crianças, mas semana que vem eu estou lá se Deus quiser. Aconteceu uns contratempos aqui, estou gravando minhas coisas, bastante trabalho, por isso que não fui ainda, estou deixando tudo pronto para que eu possa ficar mais tempo aí com o Marcus, as crianças enquanto você está na casa. Quero que você fique até o final".

View this post on Instagram A post shared by Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Zilu se torna apresentadora de TV

A socialite Zilu Camargo vai ser apresentadora de TV! Nesta sexta-feira, 2, ela anunciou que assinou contrato com a emissora de TV TVC, que funciona nos Estados Unidos, para comandar uma atração na programação deles.

A novidade foi anunciada por ela em um post nas redes sociais, no qual ela demonstrou a sua alegria com a novidade na carreira. "Meus amores, preciso compartilhar uma notícia incrível com todos vocês! 2024 mal começou e já está marcado por um grande passo na minha vida. É com imensa alegria que anuncio minha contratação por um canal de TV dos Estados Unidos, afiliado à CNN. Sim, é verdade! Assinei contrato para apresentar o “Coisas de Zilu” na programação da TVC, com um cenário totalmente novo e um formato inovador", disse ela.

E completou: "Será uma experiência maravilhosa levar alegria e entretenimento, além de convidados sensacionais, para todos vocês. Durante a assinatura do contrato, tive a honra de estar ao lado dos diretores da TVC, Renato Pereira e Eliza Lo, e do querido Vitor Junior, responsável pelo “Coisas de Zilu” no YouTube. Estou em êxtase! Trabalhar com o que amo, em um canal de televisão e ainda por cima nos Estados Unidos, é realmente um sonho se tornando realidade. Não vejo a hora de embarcar nesta nova aventura e de levar um pouco mais do nosso Brasil para todos que nos assistem. Obrigada por todo o apoio e carinho de sempre. Vocês são parte essencial dessa conquista. Aguardem, pois vem muita coisa boa por aí! Um beijo grande!".

Vale lembrar que Zilu é ex-mulher do cantor sertanejo Zezé Di Camargo e é mãe de Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo.