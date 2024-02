BBB 24: Dado Dolabella alfineta esposa de Davi após polêmica: 'Mulher trouxa'

Sobrou até para esposa! Dado Dolabella se revolta com o comportamento de Davi no BBB 24 e manda recado ácido à mulher do participante

Em meio às polêmicas dentro do Big Brother Brasil 24, Dado Dolabella não perde um momento sequer do reality show onde sua namorada, a cantora Wanessa Camargo, está confinada. No entanto, o ator e cantor não só assiste, como também comenta sobre o programa. Nesta terça-feira, 13, ele gerou polêmica ao usar as redes sociais para alfinetar a postura da esposa de um dos brothers, Davi.

Depois de pedir diretamente a expulsão do participante para o diretor da atração, Boninho, e acusá-lo de cometer adultério, Dado decidiu alfinetar os entes queridos do motorista de aplicativo. Em suas redes sociais, o ator criticou a postura da esposa de Davi e avisou que ele vai abandoná-la assim que colocar as mãos no prêmio do reality.

Apesar de não ter escrito o comentário, o genro de Zezé di Camargo fez questão de reproduzi-lo e compartilhar o conteúdo nos stories de seu perfil oficial no Instagram: “Tudo que ele faz está certo.... Até assediar a Isabelle e faltar com respeito com a esposa!”, diz parte da mensagem, se referindo ao episódio envolvendo um suposto beijo entre os participantes.

“Tô falando, assim que ganhar os 3 milhões, mete o pé na bunda da mulher trouxa que tá aqui fazendo campanha pra ele vencer”, está escrito em parte da mensagem, que foi compartilhada no perfil de Dado. Em outro trecho, Mani Reggo, a esposa do motorista, ganhou um emoji de palhaço: “A mulher dele vendo isso”, finaliza o recado.

Em outra postagem, Dado voltou a pedir pela expulsão do participante: “Cara de Sapato foi expulso pela mesma coisa. Mas o pastor e rei Davi pode tudo! É brincadeira e costume da Bahia. Manda então seu marido brincar com as amigas assim também”, o famoso compartilhou outro recado contundente de uma seguidora em sua conta.

Entenda polêmica que rendeu pedido de expulsão:

Na última segunda-feira, 12, um vídeo envolvendo um suposto beijo entre Davi e Isabelle gerou polêmica fora do Big Brother Brasil 24. Dado Dolabella, namorado da participante Wanessa Camargo, chegou a pedir a expulsão do motorista em um recado contundente para o diretor do programa, Boninho, alegando 'adultério'. Vamos entender o que aconteceu?

No registro, Davi apareceu ao lado de Isabelle. Enquanto conversava com a sister, o baiano se aproximou de forma repentina para apertar as bochechas da amiga e dar um 'beijo de esquimó', uma maneira de demonstrar carinho ao esfregar a ponta do nariz. Mas a manauara não curtiu a aproximação e pediu para ele se afastar. Desde então, Dado começou a pedir a expulsão do brother.

Quem é a esposa de Davi?

Essa não foi a primeira vez que a esposa de Davi recebeu críticas na web. Mani Reggo já foi alvo de comentários maldosos por causa da diferença de idade entre eles. Para quem não sabe, eles são casados há alguns anos e ela é 20 anos mais velha do que ele. Mani tem 41 anos e trabalha como empreendedora; saiba mais sobre a esposa do brother.