Deia Cypri, esposa do sertanejo Edson, prepara festão para a filha com 150 convidados: ‘Inesquecível’

A apresentadora e influenciadora digital Deia Cypri (41), esposa do cantor sertanejo Edson, da dupla com Hudson, está preparando uma mega festa de aniversário para a filha do casal, a pequena Bella, que vai completar 5 anos. O evento para 150 convidados, que ganhou o tema Mundo Encantado de Bella, será realizado no próximo domingo, 5, em Indaiatuba, interior de São Paulo, onde a família mora. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revela alguns detalhes e garante: "Inesquecível".

“Em vez de escolher um buffet infantil, optei por um buffet de eventos, que transformamos em um evento infantil com toda a temática e narrativa para as crianças. Normalmente, minhas festas têm de 120 a 150 convidados, entre adultos e crianças. O aniversário terá muitas crianças, especialmente agora que minha filha tem os amiguinhos da escola e do condomínio, além dos primos. A lista de convidados está cheia de crianças, porque a festa é para elas, e quanto mais crianças, melhor!”, diz.

Deia deu um spoiler sobre a decoração da festa. “É um unicórnio que vai ficar atrás da mesa do bolo. Ele é enorme, se mexe, bate as asas. Inclusive, é de quem fez a festa da Viih Tube agora. A gente vai trabalhar com essas esculturas, né? E esse unicórnio vai ser um ponto alto”, revela.

A expectativa para a festa é grande, já que a influenciadora ama festas. “Havia dito que não faria mais festas grandes assim, desde o ano passado, mas bastou virar o ano que tudo mudou. Lembrei: não é que ela está fazendo 5 anos? Cinco anos é uma data importante, né? É uma idade que merece uma comemoração. Desde o primeiro ano de vida, acho que deve ser comemorado. Reservei a data praticamente um ano antes por causa da agenda de shows do meu marido”, conta.

A festa vai começar com um almoço e se estenderá até a noite, segundo Deia. “Sobre o tema (...) Na verdade, não gosto de nenhum tema fechado, como o das princesas ou personagens comuns. Gosto de montar o tema, de criar algo exclusivo para ela, com uma história e um conceito próprio para os aniversários da Bella. E este ano, não será diferente. Peguei alguns elementos que ela gosta muito, mas não vou dar muitos spoilers aqui porque vai ser lindo, vocês verão depois. Então, criei o tema com base nesses elementos que ela adora, unindo algumas coisas que ela me pediu e criando essa situação”, revela.

A influenciadora falou um pouco mais sobre o tema escolhido. “Vamos fazer uma narrativa infantil, claro, mas com um olhar dela e com os pedidos dela, já que hoje em dia ela já escolhe o que quer. Como não faço um tema fechado, apenas baseado em personagens, criei um conceito completo. Então, estamos criando uma narrativa em torno das escolhas dela, e posso adiantar que será lindo e colorido, com certeza”, fala.

“Estamos organizando tudo com muito amor e carinho, contando com uma equipe de assessoria muito competente e parceiros maravilhosos, muitos dos quais têm estado conosco desde o primeiro aniversário da Bella. Eles conhecem bem o nosso estilo de trabalho e a entrega que esperamos, estabelecendo uma troca de energia, carinho e parceria que faz toda a diferença. Será mais um momento especial e inesquecível, digno de ser guardado na memória”, completa.

MATERNIDADE

Deia Cypri também falou de maternidade e da realização que foi para ela ser mãe. “É desafiadora (a maternidade), é a coisa mais desafiadora que um ser humano pode enfrentar. A mãe é tudo para um filho, e vice-versa. Existe uma fusão única entre mãe e filho, mas é também muito difícil esse desligamento, né? A criança precisa entender que tem sua própria vida, assim como a mãe. Passo por isso até hoje, mesmo a Bella tendo 5 anos. Ainda estamos muito próximas, onde eu vou, ela vai, e vice-versa. É desafiador porque todos os dias são de aprendizado. A única certeza que temos é do amor; seja acertando ou errando, tudo é feito com amor, especialmente quando se trata dos filhos”, destaca.

Deia Cypri, o sertanejo Edson e Bella. Foto: Divulgação/Penélope Andeline

A apresentadora confessa que se sente realizada. “Extremamente! Hoje, me sinto completa, com um casamento maravilhoso e uma família incrível. Meu marido é especial e sempre está conosco, realizando nossos sonhos. Minha filha Bela é uma bênção, cheia de talentos e dons que nos surpreendem a cada dia. Sinto que não preciso pedir mais nada a Deus, pois já tenho tudo que preciso”, garante.

Sobre ter mais filhos, Deia não descarta, mas é algo muito bem pensado por ela e Edson. “Sabemos que é um desafio em uma vida tão corrida como a nossa. Bela está começando a ter mais autonomia, mas ainda somos muito próximas. De qualquer forma, deixamos nas mãos de Deus o futuro da nossa família. Sou feliz e completa e agradeço sempre pelo carinho que recebemos”, finaliza.