BBB 24: Veja qual foi a reação da Wanessa Camargo ao ser expulsa

Wanessa Camargo ficou surpresa e chorou ao receber a notícia de que foi desclassificada do BBB 24. Veja como foi

A cantora Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24, da Globo, na tarde deste sábado, 2, após ser acusada de agressão contra Davi durante a madrugada. Então, nesta noite, a Globo exibiu o momento em que ela foi informada de sua desclassificação.

Durante a tarde, a artista foi chamada ao confessionário e uma pessoa da equipe do programa deu a notícia sobre a denúncia feita pelo Davi.

"Recebemos uma denúncia de agressão. Essa noite, no final da festa, o Davi disse que você deu um tapa nele enquanto ele estava dormindo e ele se sentiu agredido com esse tapa. Por conta desse tapa, dessa agressão, e da denúncia dele, você vai ter que deixar o Big Brother agora”, disse a voz da produção.

Então, Wanessa reagiu de forma surpresa e assustada com a notícia. Logo, ela começou a chorar, se levantou e saiu do confessionário pela porta interna.

Momento em que Wanessa recebe a notícia no confessionário de que teria que deixar o #BBB24. pic.twitter.com/RZC9Qz6Q1e — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 3, 2024

Saiba o que Davi falou contra Wanessa Camargo

No confessionário, Davi fez uma denúncia contra Wanessa Camargo, que desencadeou a expulsão dela do BBB 24. Em sua primeira ida ao confessionário logo após a suposta agressão, ele afirmou: "Eu estava dormindo no quarto. A Wanessa Camargo entrou no quarto dançando, como vocês viram ali, dançando, pulando, acendendo e apagando a luz. Ela viu que eu estava no quarto. Em seguida, ela veio para a cama, ela viu que eu estava na cama e deu um tapa na minha perna e ainda pediu desculpas. Eu me senti invadido no momento porque eu estava dormindo, estava descansando, ela me deu um tapa na perna. Acredito que isso é falta de respeito, ela me deu um tapa. Se eu tivesse dado um tapa nela, acredito que seria uma agressão. Peço que revejam essa situação”.

Horas depois, a produção chamou Davi no confessionário para explicar o que aconteceu. Então, ele contou sobre a agressão. “Eu me senti agredido e provocado. Eu sei que ela estava fazendo aquilo para me provocar. Eu estava deitado na cama. Tinha várias outras camas vazias, ela me viu na cama. Ela veio em direção a minha cama e me deu um tapa na perna. Sim, eu me senti agredido pela Wanessa Camargo ontem à noite. Por questão deste tapa, eu quero que ela seja expulsa do programa”, afirmou.