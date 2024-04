Sete meses após grave, Kayky Brito mostra evolução na fisioterapia

O ator Kayky Brito sofreu um grave acidente em setembro do ano passado, e vem mostrando a evolução da sua recuperação nas redes sociais

Kayky Brito usou as redes sociais nesta sexta-feira, 19, para mostrar a evolução das sessões de fisioterapia que está fazendo para se recuperar do grave acidente que sofreu em setembro do ano passado.

Nos Stories do Instagram, o ator publicou dos vídeos, sendo o primeiro em novembro e o outro deste mês. É possível notar como os movimentos do artista evoluiu conforme ele realiza um dos exercícios com um cabo de vassoura.

Ao mostrar o 'antes e depois', o irmão da atriz Sthefany Brito agradeceu a ajuda de seu fisioterapeuta. "Evoluindo na fisio com o meu amigo @mahibandaoficial. Amo vocês!", escreveu ele na publicação.

Vale lembrar que Kayky Brito foi atropelado no dia 2 de setembro de 2023 ao atravessar fora da faixa na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por um motorista de aplicativo. O ator foi levado em estado grave para um hospital com politrauma corporal e traumatismo craniano. Ele recebeu alta hospitalar após quase um mês internado, e desde então, está mostrando sua evolução nas redes sociais.

Camilla Camargo exibe bastidores de filme com Kayky Brito

Camilla Camargo está animada com seu novo projeto no cinema. Ela está no elenco do filme A Caipora e mostra alguns momentos das filmagens nas redes sociais. A atriz mostrou o momento em que os atores estavam se preparando para uma gravação e flagrou o ator Kayky Brito na cadeira da maquiagem.

Ela encantou seus seguidores ao mostrar o momento, já que este projeto marca o retorno do ator Kayky Brito ao trabalho depois de sua recuperação. Ele passou alguns meses em recuperação do atropelamento que sofreu em setembro de 2023.

O novo filme é protagonizado por Camilla Camargo, Kayky Brito e Nill Marcondes. O projeto é um filme de suspense policial, que conta a história da investigação de duas mortes após os boatos de que um feitiço invocou a Caipora.