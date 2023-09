Câmera de segurança registra momento do acidente de Kayky Brito

O ator Kayky Brito foi atropelado na madrugada deste sábado, 2, e está internado em um hospital particular do Rio de Janeiro

Uma câmera de segurança localizada na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, flagrou o momento do acidente do ator Kayky Brito, de 34 anos. Ele foi atropelado por um motorista de aplicativo na madrugada deste sábado, 2. A gravação marca o horário de 00h50, quando o artista volta de seu carro e é atingido.

Kayky foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi levado Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da cidade. Ele teve politraumatismo corporal, traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo, e foi encaminhado para o CTI (Centro de Terapia Intensiva). Nesta tarde, após realizar alguns exames, o ator foi transferido para o Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul.

A atriz Sthefany Brito conversou com à imprensa ao deixar o Hospital Miguel Couto. "Ele é um gigante! Meu filho, o filho dele e a nossa família estão esperando ele voltar. Daqui a pouco será ele quem estará aqui falando com vocês. Muito obrigada mesmo", disse ela, bastante otimista.

Detalhes do acidente

O acidente de Kayky Brito aconteceu na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista foi atropelado por um motorista de aplicativo, que prestou socorro ao ator, enquanto atravessava a rua.

Por volta da 1h da madrugada, o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender ao ferido no acidente e a Polícia Militar também foi ao local. O ator foi levado para o hospital e o motorista foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) para fazer o exame de alcoolemia, que teve o resultado negativo.

Segundo o site G1, o motorista foi autuado por lesão corporal no trânsito. Além disso, fontes informaram que o ator apresentou problemas na respiração antes de ser socorrido.

Motorista revela como foi o acidente

O motorista de um carro de aplicativo revelou novo detalhe sobre o acidente envolvendo o ator Kayky Brito. Ele atropelou o ator durante a madrugada deste sábado, 2, enquanto circulava em uma avenida na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com um passageiro no veículo.

Segundo o Jornal Extra, o motorista contou à polícia em seu depoimento que o ator atravessou a avenida de forma repentina e correndo. Assim, ele foi surpreendido com a aparição do ator na pista e tentou desviar ao mudar de faixa, mas não conseguiu. O ator colidiu contra o carro e caiu no asfalto.

Filho e namorada

O ator Kayky Brito é bastante discreto com a sua vida pessoal, e segue uma rotina longe dos holofotes com sua família. O ator namora com a jornalista Tamara Dalcanale, que é a mãe do seu filho, Kael, de 1 ano e meio. Ela é jornalista e influenciadora digital. Porém, ela faz posts discretos nas redes sociais. Tamara mora em Curitiba com sua família, que é para onde Kayky se mudou quando a amada engravidou para ficar mais perto deles. Os dois estão juntos desde 2021. Saiba mais!