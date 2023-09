Kayky Brito é atropelado e levado ao hospital em estado grave

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado, 2, informou o g1. O acidente teria acontecido na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade.

De acordo com o veículo, o caso foi registrado na altura número 4.700. Ainda não se sabe o que causou o atropelamento e quem era o motorista envolvido na ocorrência. Também não há informações sobre o horário do acidente.

Segundo as primeiras informações, o ator de 34 anos foi levado às pressas para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da cidade. De acordo com a secretaria municipal de Saúde, o estado dele é considerado grave.

Até o momento, a família do ator Kayky Brito, que é irmão de Sthefany Brito, não se pronunciou publicamente sobre o acidente. Recentemente, a família inclusive passou por outro drama.

PAIS SOFRERAM ACIDENTE

Sandra e Joseph Britto sofreram um grave acidente de carro no final de julho. Na época, Sthefany Brito desabafou nas redes sociais e contou que tudo aconteceu quando voltavam de uma viagem para São Paulo. Agora, os dois estão recuperados, mas ainda traumatizados com tudo o que aconteceu.

É que em agosto, os pais dos artistas sofreram um gravíssimo acidente. "Eles estão em casa. A minha mãe está bem na medida do que dá para estar. A cirurgia foi grande e pesada para ela, mas ela é forte, muito animada e agitada. Quem conhece, sabe. Ela é ligada no 220. Se está comendo ainda, está do seu lado esperando você terminar para tirar o prato para lavar, porque ela já comeu há muito tempo. Ela é muito agitada e isso ajuda muito. Está se sentindo cada vez melhor, tem conseguido de vez em quando fazer alguma coisa de sair e voltar a viver", disse Sthefany.