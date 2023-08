Sthefany Brito fala sobre estado de saúde dos pais após acidente

Atriz Sthefany Brito atualiza seguidores sobre o estado de saúde de seus pais após sofrerem acidente de carro

A atriz Sthefany Brito usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 18, para atualizar seus seguidores sobre o estado de saúde de seus pais após sofrerem um acidente.

Depois de um tempo afastada, a artista surgiu nos stories de seu Instagram para falar sobre o acidente que Sandra e Joseph Britto sofreram de carro. Ela disse que eles estão se recuperando em casa e contou que o pai ficou com um trauma decorrente do acidente, que aconteceu no final de julho, quando voltavam de uma viagem para São Paulo.

"Eles estão em casa. A minha mãe está bem na medida do que dá para estar. A cirurgia foi grande e pesada para ela, mas ela é forte, muito animada e agitada. Quem conhece, sabe. Ela é ligada no 220. Se está comendo ainda, está do seu lado esperando você terminar para tirar o prato para lavar, porque ela já comeu há muito tempo. Ela é muito agitada e isso ajuda muito. Está se sentindo cada vez melhor, tem conseguido de vez em quando fazer alguma coisa de sair e voltar a viver", disse Sthefany.

Em seguida, a atriz falou sobre o pai. "E meu pai... Tem que rir. Agora que já passou a gente agradece que está tudo bem. Ele ficou internado dois dias com água no pulmão e que ainda é resultado do trauma do acidente, mas agora estão em casa", acrescentou.

Na Itália, Sthefany Brito curte viagem com o marido

Sthefany Brito está curtindo alguns dias de férias ao lado do marido, o empresário Igor Raschkovscky, em Sicília, na Itália, e usou as redes sociais recentemente para compartilhar uma sequência de cliques da viagem.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz aparece esbanjando beleza enquanto aproveitava um passeio de barco por Taormina. Além de exibir o corpo escultural, ela também surgiu sorridente lado do amado. Para o passeio, Sthefany apostou em um biquíni com listras coloridas, óculos escuros e chapéu. Já Igor surgiu sem camisa, bermuda, óculos de sol e boné.