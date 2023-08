Na Itália, Sthefany Brito curte viagem de barco com o marido: "Casal lindo"

A atriz Sthefany Brito abriu o álbum de fotos de sua viagem ao lado do marido, o empresário Igor Raschkovscky

Sthefany Brito está curtindo alguns dias de férias ao lado do marido, o empresário Igor Raschkovscky, em Sicília, na Itália, e usou as redes sociais nesta sexta-feira, 11, para compartilhar uma sequência de cliques da viagem.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz aparece esbanjando beleza enquanto aproveitava um passeio de barco por Taormina. Além de exibir o corpo escultural, ela também surgiu sorridente lado do amado. Para o passeio, Sthefany apostou em um biquíni com listras coloridas, óculos escuros e chapéu. Já Igor surgiu sem camisa, bermuda, óculos de sol e boné.

Ao dividir os registros com os seguidores, a irmã do ator Kayky Brito deu detalhes sobre o passeio. "Dia de sair de barco pra conhecer mais o litoral de Taormina, e o que já era lindo conseguiu ficar ainda melhor… Passamos por Isola Bella, a Gruta azul e almoçamos no Lá Cambusa! Dia lindo de muito sol!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os internautas amaram as fotos do casal e encheram a postagem de elogios. "Linda, casal lindo", disse uma seguidora. "Vocês merecem demais", escreveu outra. "Você brinca de ser linda, seu marido tem muita sorte de ter uma deusa como você", falou uma fã.

Vale lembrar que Sthefany e Igor são pais de Enrico, que está com dois anos.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

