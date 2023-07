Sthefany Brito faz relato forte sobre acidente dos pais: 'Gritando de dor'

Sthefany Brito revela novos detalhes sobre o acidente de carro que seus pais sofreram e que levou a sua mãe ao CTI: 'Pegou de frente'

A atriz Sthefany Brito comoveu seus seguidores ao fazer um relato sobre como foi acidente de carro que sua mãe e seu padrasto, que ela chama de pai, sofreram nos últimos dias. Ela contou que o carro deles colidiu contra um veículo que veio na contramão e que sua mãe ficou deitada na estrada enquanto sentia muita dor. Então, a artista ainda contou sobre quando a mãe foi internada no CTI e precisou passar por cirurgia. Agora, os pais dela e de Kayky Brito já estão em casa e em recuperação.

"Pela primeira vez na vida me vi diante de uma situação onde poderia ter perdido meus pais! Meus pais, pra mim eternos! A gente sabe que um dia vai embora, aliás é a única certeza que temos nessa vida, mas quando esse possibilidade se aproximou, foi visível o pânico, desespero e despreparo que tomaram conta de mim! Não conseguia chorar, não conseguia rezar e mal conseguia respirar! Meus pais sofreram um acidente de carro, um carro na contramão pegou o deles de frente… perda total! O q eles relatam nem nos meus piores pesadelos consigo sequer imaginar! Ela gritando de dor deitada no chão da estrada, ele em pânico com medo de ainda serem atropelados tentando fazer ela ficar consciente, já que tamanha dor ela quase desfalecia. Ambulancia! Grito! Dor! Desespero!", disse ela.

E completou: "Minha mãe que ainda não sabiam o que tinha aí certo, foi levada ao hospital e com toda sua clareza meu pai me liga, com um fio de voz eu escuto: “Filha, fica calma, estamos bem, mas nós sofremos um acidente.” Nem lembro direito o resto! Tava com o Enrico no colo e de repente todo o agito dele, se transformou em calmaria! Ele sentiu! Minha mãe dois dias de observação no CTI e não teve jeito, tivemos q enfrentar uma cirurgia antes que fosse de emergência! Outra porrada! Cirurgia muito maior e mais séria do que pensamos que seria!".

Então, ela contou sobre o período em que ficou no hospital com a mãe. "Recuperação muito pesada, mas a vovó é tão guerreira que no dia seguinte já estava no quarto! Fiquei com ela dois dias e a cada segundo agradecia a Deus! Eu não sou a melhor em dizer o que sinto. Escrever é fácil pra mim, falar nem tanto! Ali eu me senti uma garotinha que só precisava do colo da mãe pra se sentir segura no mundo! Ali eu vomitei tudo que sentia pra ela! Agradeci por ela estar sendo tão forte, agradeci porque acredito que ela nos livrou de algo pior, agradeci por tudo q ela faz por mim e mais do que tudo pelo meu filho! Temos uma vida inteira pra viver! Ela tem mais netos ainda pra conhecer e babar mto! Temos mtos cafés pra tomar, lojinhas de casa pra ir, muito o que rir do Enrico e do papai que anda mais sistemático do que nunca! Temos muitos vinhos pra beber, pizzas pra comer e momentos juntos pra viver! Pai, obrigado por ter sido uma rocha ali pra ela nas primeiras horas, por todo cuidado com ela e tb com a gente. DEUS, OBRIGADA OBRIGADA OBRIGADA!!!", finalizou.

Sthefany Brito faz homenagem para seu marido

Em abril deste ano, a atriz Sthefany Brito usou as redes sociais para comemorar os 12 anos ao lado do marido, o empresário Igor Raschkovscky, e fez questão de celebrar. Em seu Instagram, a atriz publicou uma foto em que aparece dando um beijo apaixonado do rosto do amado, com quem tem um filho, Enrico, e se declarou ao falar sobre a linda família que eles construíram juntos.

"Ontem fizemos 12 anos juntos! 12 anos de namoro! E sempre penso: 'Mas não contaria agora só os anos de casados?' (Até porque já é tanta data pra lembrar…) Mas depois da última viagem que fizemos juntos, onde nós dois parecíamos dois adolescentes de namorados viajando juntos pela primeira vez, só tenho mais certeza e orgulho de comemorar muito nosso aniversário!!!!", afirmou ela.

"Meu amor da minha vida, sempre acreditei que Deus tinha planos pra mim, mas nem nos meus melhores sonhos imaginei você e tudo que iríamos viver e construir juntos! Nossa família, nosso amor, nossa parceria, nossa cumplicidade e nossa escolha diária de estarmos juntos!!! Te amo e amo o tanto que somos um pro outro! Preparado pra mais 12 anos e pro resto da vida?", finalizou.