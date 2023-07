Pais de Sthefany Brito sofrem acidente de carro: 'Maior susto'

Sthefany Brito desabafa ao acompanhar sua mãe no hospital após ela passar por cirurgia por causa de um acidente de carro

A atriz Sthefany Brito surpreendeu seus fãs ao revelar que seus pais sofreram um acidente de carro no último final de semana. Depois de ficar alguns dias longe das redes sociais, ela voltou com um recado para informar o quadro de saúde de sua mãe e seu padrasto, que ela considera como seu pai pois ajudou em sua criação desde a infância.

Na mensagem, a artista contou que sua mãe precisou passar por uma cirurgia e seu padrasto já teve alta, mas continua com dores no corpo.

“Ando sumida daqui porque meus pais sofreram um acidente de carro na estrada voltando de São Paulo esse final de semana e foi o maior susto e desespero das nossas vidas! Agora sim posso dizer que está tudo bem! Meu pai mesmo com dores por conta da batida, num geral está bem e já de alta! Minha mãe operou e estou aqui com ela no hospital enquanto ela se recupera!", disse ela.

Então, ela comentou sobre a recuperação da mãe. "Ela é a base da nossa família, a mulher mais forte e com vontade de viver que eu conheço! Vovó Sandra é uma guerreira! E Deus é maravilhoso! Foi um grande livramento, uma segunda chance!”, declarou.

Sthefany Brito faz homenagem para seu marido

Em abril deste ano, a atriz Sthefany Brito usou as redes sociais para comemorar os 12 anos ao lado do marido, o empresário Igor Raschkovscky, e fez questão de celebrar. Em seu Instagram, a atriz publicou uma foto em que aparece dando um beijo apaixonado do rosto do amado, com quem tem um filho, Enrico, e se declarou ao falar sobre a linda família que eles construíram juntos.

"Ontem fizemos 12 anos juntos! 12 anos de namoro! E sempre penso: 'Mas não contaria agora só os anos de casados?' (Até porque já é tanta data pra lembrar…) Mas depois da última viagem que fizemos juntos, onde nós dois parecíamos dois adolescentes de namorados viajando juntos pela primeira vez, só tenho mais certeza e orgulho de comemorar muito nosso aniversário!!!!", afirmou ela.

"Meu amor da minha vida, sempre acreditei que Deus tinha planos pra mim, mas nem nos meus melhores sonhos imaginei você e tudo que iríamos viver e construir juntos! Nossa família, nosso amor, nossa parceria, nossa cumplicidade e nossa escolha diária de estarmos juntos!!! Te amo e amo o tanto que somos um pro outro! Preparado pra mais 12 anos e pro resto da vida?", finalizou.