Sthefany Brito surge em clima de romance com o marido e se declara: "Escolha diária"

A atriz Sthefany Brito completou 12 anos ao lado de Igor Raschkovscky, e comemorou a data com uma bela declaração

Sthefany Brito (35) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta última segunda-feira, 24, a atriz completou 12 anos ao lado do marido, o empresário Igor Raschkovscky, e fez questão de celebrar.

Em seu Instagram, a atriz publicou uma foto em que aparece dando um beijo apaixonado do rosto do amado, com quem tem um filho, Enrico (2), e se declarou ao falar sobre a linda família que eles construíram juntos.

"Ontem fizemos 12 anos juntos! 12 anos de namoro! E sempre penso: 'Mas não contaria agora só os anos de casados?' (Até porque já é tanta data pra lembrar…) Mas depois da última viagem que fizemos juntos, onde nós dois parecíamos dois adolescentes de namorados viajando juntos pela primeira vez, só tenho mais certeza e orgulho de comemorar muito nosso aniversário!!!!", afirmou ela no começo do texto.

Em seguida, Sthefany se declarou: "Meu amor da minha vida, sempre acreditei que Deus tinha planos pra mim, mas nem nos meus melhores sonhos imaginei você e tudo que iríamos viver e construir juntos! Nossa família, nosso amor, nossa parceria, nossa cumplicidade e nossa escolha diária de estarmos juntos!!! Te amo e amo o tanto que somos um pro outro! Preparado pra mais 12 anos e pro resto da vida?", finalizou.

Recentemente, a atriz e o marido viajaram juntos para as Maldivas, e ela chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar diversas fotos e vídeos exibindo seu corpo real. "Mamis tá on (e também meio biscoiteira!)", brincou ela na legenda da publicação.

Confira a declaração de Sthefany Brito para o marido:

