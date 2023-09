Motorista revela como foi o acidente com Kayky Brito no Rio de Janeiro, diz jornal

Segundo jornal, motorista que atropelou Kayky Brito revela novo detalhe sobre o acidente que fez o ator ir parar no hospital em estado grave

O motorista de um carro de aplicativo revelou novo detalhe sobre o acidente envolvendo o ator Kayky Brito. Ele atropelou o ator durante a madrugada deste sábado, 2, enquanto circulava em uma avenida na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com um passageiro no veículo.

De acordo com o Jornal Extra, o motorista contou à polícia em seu depoimento que o ator atravessou a avenida de forma repentina e correndo. Assim, ele foi surpreendido com a aparição do ator na pista e tentou desviar ao mudar de faixa, mas não conseguiu. O ator colidiu contra o carro e caiu no asfalto.

Kayky Brito foi internado em estado grave em um hospital municipal no Rio de Janeiro com quadro de politraumatismo. Antes de ser atropelado, ele estava em um quiosque com os amigos, incluindo o ator e apresentador Bruno De Luca.

Durante a tarde deste sábado, a irmã dele, Sthefany Brito, divulgou um comunicado oficial sobre o que aconteceu com o ator. “O ator Kayky Brito foi atropelado na noite de ontem na Barra da Tijuca e encontra-se internado no hospital Miguel Couto, com politraumatismo. Ele está no CTI (Centro de Terapia Intensiva), seu quadro é estável e fará novos exames hoje a tarde. Somente após os mesmos teremos novas informações”, informou.

Amigo de Kayky Brito fala sobre o ator após visitá-lo no hospital

O ator Dudu Azevedo é amigo do ator Kayky Brito e esteve no hospital onde o artista está internado em estado grave. Ele foi dar o seu apoio para a família do amigo e foi fotografado pelos paparazzi enquanto conversava com os familiares do ator na porta do hospital. Ao sair de lá, ele conversou com a equipe do Jornal O Globo e atualizou sobre o estado de saúde de Kayky.

Dudu Azevedo disse que Kayky Brito sofreu fraturas no corpo. “É uma luta grande pela frente. Ele tem uma pancada na cabeça, algumas fraturas, mas saio otimista daqui. É uma briga grande pela frente, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser”, disse ele.