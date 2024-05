Noite do fondue: confira itens para aproveitar momentos especiais

Com os dias mais frios se aproximando, nada melhor do que reunir a família, os amigos ou uma pessoa especial para curtir uma noite de fondue, não é mesmo? E para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com itens indispensáveis para esse momento, e que estão disponíveis no Mercado Livre.

Confira e escolha seus produtos favoritos para uma noite de fondue inesquecível:

1. Kit fondue, 16 peças, Forma Inox: https://mercadolivre.com/sec/128Yn1t

Esse kit é um toque de requinte, principalmente nas noites mais frias, para servir fondue com elegância e charme. Conta com uma panela esmaltada preta, um separador de garfos, um tripé giratório, um queimador, seis molheiras e seis garfos.