Cuidados com o cabelo: 8 itens incríveis para você utilizar no dia a dia

Esse kit conta com dois tratamentos intensivos queridinhos da marca. Eles recuperam as fibras dos danos já existentes e previnem agressões futuras, além de condicionar, hidratar, selar a cutícula capilar e devolver rapidamente a maciez, o brilho e a maleabilidade aos fios, podendo ser usado como pré-shampoo ou máscara líquida nas lavagens.

Apostar em produtos de qualidade nos cuidados com o cabelo faz toda a diferença, não é mesmo? Afinal, são eles que vão garantir fios cada vez mais lindos, brilhantes e saudáveis. Pensando nisso, preparamos uma lista com 8 kits incríveis para você conferir e que prometem resultados maravilhosos nas madeixas.

Perfeito para os cuidados completos dos fios, esse combo preenche e sela a fiba danificadora dos fios, formando um escudo anti-danos e garantindo maciez extrema. Conta com um shampoo, um condicionador, uma máscara balm preenchedora, um spray de tratamento e uma água lamelar.

Essa coleção de manteigas vegetais de frutas é um combo completo para o seu cronograma capilar, proporcionando força, resistência, hidratação e vitalidade às madeixas. Conta com uma máscara de hidratação banana e aloe vera (para fios opacos, sem brilho e necessitados de reposição de água), uma máscara de nutrição abacaxi e manteiga de bacuri (responsável por devolver os nutrientes presentes nos fios) e uma máscara reconstrução papaya e queratina vegetal (que repõe a massa perdida pelos fios após processos químicos, mecânicos e ambientais).

Esse kit conta com quatro itens: um shampoo baixo poo com chia e linhaça, que higieniza os fios sem agredir e preserva a hidratação natural; um condicionador de coco, chia e linhaça, que hidrata, protege e sela as cutículas dos fios; um creme para pentear que ajuda a modelar os cachos e mantém o frizz sob controle; e uma gelatina modeladora, que ativa e finaliza os cachos, garantindo máxima definição.