Base, blush, contorno e mais: 10 makes em bastão para você garantir

Confira dicas de makes super práticas em bastão e garanta no Mercado Livre

Se você deseja mais praticidade no dia a dia - sem abrir mão da rotina de beleza que amamos - não pode deixar de conhecer os benefícios das makes em bastão, que chegaram para revolucionar o mercado! Super versáteis, podem ser usadas como base, corretivo, blush, iluminador e contorno, economizando espaço de armazenamento e garantindo muito mais praticidade na produção do dia a dia. Demais, né? Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 makes em bastão super compactas, resistentes e lindas para você garantir no Mercado Livre. Olha só: 1. Base stick, FPS50, Hidrabene: https://mercadolivre.com/sec/1A5Tmgp O produto conta com uma rica combinação de ativos que, juntos, promovem alta cobertura, disfarce de imperfeições, proteção, tratamento cosmético e controle da acne e oleosidade da pele. Ajuda a proteger contra a poluição e contra as radiações UVA, UVB e luz visível. Tem textura extremamente sedosa e toque seco, deixando a pele com efeito matte e aspecto ultra aveludado. Além disso, o produto é resistente à água!

Reprodução/Mercado Livre

2. Pink stick, FPS90, Pink Cheeks: https://mercadolivre.com/sec/2T946mS Ideal para todos os tipos de pele, este produto combina alta proteção solar com base, proporcionando um acabamento natural e uniforme. É resistente à água e ao suor, compacto e fácil de transportar.

3. Base Paint Stick, Catharine Hill: https://mercadolivre.com/sec/1m4fige Com alta cobertura e disfarce óptico de imperfeições, o produto também garante resistência à água e à transpiração. Sua formulação e design o torna multifuncional, pois pode ser utilizado tanto como base e corretivo, quanto como contorno e iluminação em sua maquiagem.

4. Contorno em bastão, Océane: https://mercadolivre.com/sec/1s9HYrh Esse contorno em bastão facilita a maquiagem com sua fórmula super macia e fácil de esfumar. Com alta pigmentação e fixação, destaca e define os contornos do rosto de forma natural. Possui alta pigmentação e textura cremosa que não escorre, mantendo a pele intacta e sem oleosidade.

5. Cream contour, Vizzela: https://mercadolivre.com/sec/1gv2gF8 Com formato arredondado que facilita a aplicação nas áreas de contorno do rosto, este contorno possui textura cremosa e é fácil de esfumar. Garante acabamento aveludado e profundidade ao contorno com efeito natural.

6. Corretivo stick cover, Fran by Franciny Ehlke: https://mercadolivre.com/sec/2QQUiJ8 Esse corretivo é enriquecido com ativos que promovem hidratação, auxiliando na oxigenação da área dos olhos. A fórmula versátil permite construção de camadas, camufla as olheiras, imperfeições e linhas de expressão, proporcionando cobertura natural e pele radiante.

7. Blush em bastão all in one, Pink Cheeks: https://mercadolivre.com/sec/2QscNvM Com proteção solar e resistência à água, esse blush em bastão garante um acabamento aveludado e super natural na make.

8. On-the-glow Blush, Pixi Beauty: https://mercadolivre.com/sec/25aSiR2 Esse blush se destaca pelo acabamento natural e macio, sendo ideal para quem procura realçar sua beleza natural com um toque de cor fresco e luminoso.

9. Iluminador stick, Eudora Glam: https://mercadolivre.com/sec/1dG32Ee Com textura leve e fórmula cremosa, o luxo e a elegância são perceptíveis em qualquer look com este iluminador em bastão. Contém partículas de ouro e uma cor de tom dourado que proporciona efeito glow.

10. Corretivo em bastão Photoready, Revlon: https://mercadolivre.com/sec/1FkPDoX Adequado para todos os tipos de pele, esse corretivo disfarça imperfeições com alta cobertura e naturalidade, proporcionando um resultado semelhante à técnica airbrush. Contém pigmentos fotocromáticos que se adaptam à luz ambiente, e proporcionam um acabamento natural à maquiagem.

