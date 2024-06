6 itens essenciais para se exercitar sem sair de casa

Que tal manter os exercícios e a vida saudável em dia, mas sem precisar sair do conforto do seu lar? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 itens essenciais para a hora do treino, e que vão garantir muita praticidade no seu dia a dia!

Confira e escolha seus favoritos no Mercado Livre:

1. Colchonete de Espuma, Muvin: https://mercadolivre.com/sec/2FtMGod

Leve e flexível, este colchonete promete te ajudar a deixar os exercícios mais confortáveis.

Reprodução/Mercado Livre

2. Kit mini band, Acte Sports: https://mercadolivre.com/sec/1Wq2JZm

Este conjunto de mini band vem com faixas de 3 intensidades: fraca, média e forte.

Reprodução/Mercado Livre

3. Corda de pular, Vollo Sports: https://mercadolivre.com/sec/1QtoNVM

Essa corda de PVC possui velocidade, durabilidade e permite ajustar o comprimento.

Reprodução/Mercado Livre

4. Roda de exercícios abdominais, Muvin: https://mercadolivre.com/sec/1Crt4Ai

Perita para fortalecer a região do abdômen, essa roda de exercícios trabalha simultaneamente os três músculos abdominais em exercícios de contração e extensão.

Reprodução/Mercado Livre

5. Bola suíça Premium, Liveup Sports: https://mercadolivre.com/sec/1pCvhnK

A bola suíça contribui para o aumento da força, agilidade e velocidade.

Reprodução/Mercado Livre

6. Caneleira ajustável, Yangfit: https://mercadolivre.com/sec/2YgdLvX

Super eficiente para quem busca conforto e estabilidade durante os exercícios, o item também é um ótimo meio de preparação para fortalecimento de pernas, coxas, panturrilhas e glúteos.

Reprodução/Mercado Livre

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.