Kate Middleton mostra momento divertido do príncipe William com os filhos

Em um post oficial no Instagram, que o príncipe William divide com Kate Middleton, o herdeiro do trono britânico é visto ao lado dos três filhos

Nesta sexta-feira, 21, o príncipe William celebra seu 42º aniversário. Em um post oficial no Instagram, que ele divide com Kate Middleton, o herdeiro do trono britânico é visto ao lado dos três filhos, sorrindo e pulando um arbusto descalços, de mãos dadas e vestidos com roupas casuais.

De acordo com informações da Times veiculadas no portal Quem, a foto foi tirada há um mês, por Kate, perto da casa da família, em Sandringham, Anmer Hall. "Feliz aniversário, papai. Nós todos te amamos muito", diz a legenda, que é por Kate em nome de George, Charlotte e Louis. Ela ainda escreveu um Cx, uma abreviação de Catherine.

Kate Middleton faz primeira aparição em público após revelar o câncer

Kate Middleton anunciou ao público que estava com câncer em março deste ano. Antes de revelar o diagnóstico, a princesa ficou reclusa da vida pública para iniciar seu tratamento. Após seis meses afastada dos holofotes, sua última aparição tendo sido nas celebrações de Natal em dezembro, ela apareceu sorridente durante o evento Trooping the Colour, que comemora o aniversário oficial do Rei Charles III e aconteceu no último sábado, 15.

Kate estava acompanhada dos filhos príncipe George, de 10 anos, princesa Charlotte, de 9 anos, e príncipe Louis, de 6 anos, durante a ida ao Palácio de Buckingham em uma carruagem. A esposa do príncipe William confirmou sua presença no evento na sexta-feira, dia 14, quando divulgou um comunicado oficial sobre seu estado de saúde para tranquilizar os fãs.

Na publicação, ela forneceu detalhes sobre sua saúde e disse que está bem, mas o tratamento conta com alto e baixos. Ela ainda precisa passar por quimioterapia por mais alguns meses, mas está esperançosa. "Estou fazendo bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja fazendo quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins", disse. Leia mais!