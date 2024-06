Bruna Marquezine surpreende ao revelar planos para o futuro: ‘Filhos e fazenda’

Nova nora do cantor Leonardo, Bruna Marquezine compartilha planos para o futuro em meio ao seu romance com João Guilherme

Bruna Marquezine surpreendeu ao revelar seus planos para o futuro, incluindo a vontade de ter filhos e uma fazenda, seguindo os passos de seu sogro, o cantor sertanejo Leonardo. Em meio aos rumores de um romance com o ator João Guilherme, a artista compartilhou que pretende se casar e criar os herdeiros longe dos holofotes.

Em uma entrevista para a edição espanhola da Elle de julho, Bruna se destacou como uma das artistas internacionais mais promissoras após sua participação no longa "Besouro Azul", da DC. Além de celebrar o sucesso de sua carreira, a atriz contou que também está focada em sua vida pessoal e compartilhou seus planos para o futuro.

Entre algumas imagens do ensaio, a publicação destacou declarações da atriz sobre seus sonhos: "Sonho em formar uma família e ter uma fazenda", "Creio na falida instituição de casamento" e "Tudo o que faço é com o coração", foram algumas das frases da famosa, que vive um romance discreto com o filho caçula de Leonardo.

Vale mencionar que se depender de João Guilhrme, a família pode aumentar em breve! Isso porque o ator já falou diversas vezes sobre a vontade de ser pai, Inclusive, ele já revelou que deve seguir a tradição da família de nomear as filhas meninas como Marias, assim como seu irmão, Zé Felipe, e a cunhada, Virginia Fonseca.

“E se for menina, que seja outra Maria, por favor. Vai ser o império das Marias, a minha quero Maria também, vamos ver se a futura mãe deixa”, ele brincou ao celebrar a chegada de seu sexto sobrinho, que é um menino, José Leonardo. Além disso, João já revelou que a vontade de ser pai surgiu depois do nascimento de seu irmão caçula, Pietro.

Leonardo revela se aprova namoro do filho com Bruna Marquezine:

Na última quarta-feira, 19, Leonardo decidiu abrir o jogo e revelar se apoia o novo namoro do filho, João Guilherme, com Bruna Marquezine. Além de confirmar que os dois estão realmente vivendo um romance, o cantor sertanejo contou que agora considera a atriz uma nova integrante da família e que ela está aprovadíssima!

Durante uma entrevista com o ‘Balanço Geral’, Leonardo colocou toda a discrição do casal de lado e contou tudo sobre o relacionamento entre os dois: "Estou achando ótimo. Eu nem sonhava em conhecer pessoalmente Bruna Marquezine e agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus, com certeza”, disse o sertanejo, que revelou se já conheceu a nova nora.