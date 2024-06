Henri Castelli passa por cirurgia na perna após participar do ‘Dança dos Famosos’

Eliminado no ‘Dança dos Famosos do ‘Domingão’, Henri Castelli revela que passou por cirurgia na perna para corrigir lesão; entenda

Após ser eliminado do 'Dança dos Famosos' no programa 'Domingão com Huck', da Globo, o ator e modelo Henri Castelli revelou ter passado por uma cirurgia no joelho para corrigir uma lesão. Enquanto se prepara para uma apresentação na final da competição do programa, o ator aproveitou para fazer um ‘ajuste’ necessário.

Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Henri revelou detalhes do procedimento cirúrgico: “Tinha uma coisinha me incomodando no joelho e aí, como eu estava com tempo, antes de voltar para o Dança, já que vamos fazer uma apresentação final, no próximo dia 7, pensei: ‘vou aproveitar que tô numa semana tranquila’ e fiz”, disse.

Apesar de estar em recuperação, Henri garantiu que a operação foi um sucesso e que deve retomar as atividades a tempo de realizar sua apresentação final no programa: “Está tudo certo. Daqui a cinco dias eu tiro o ponto. Foi um ponto pequeninho, um só. Na semana que vem já retorno para a academia. Está tudo certo”, contou o ator.

Vale lembrar que durante sua participação no quadro, Castelli surpreendeu ao revelar que descobriu um problema na perna. Em um desabafo sincero em suas redes sociais, o ator lamentou as dores, mas compartilhou que iniciou um tratamento para combater o problema na fíbula com fisioterapia: "Eu prometo para vocês evolução e superação”, iniciou.

“Eu quero mostrar o melhor de mim. Podem esperar o melhor do nosso grupo, a nossa coreografia está sensacional, espetacular. Eu garanto que vocês vão se divertir muito. Que Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que Deus está aqui protegendo, ele está vendo nosso esforço”, disse o famoso, que acabou sendo eliminado da competição.

Henri Castelli posa com a filha:

Henri Castelli encantou os seguidores ao compartilhar uma foto ao lado da filha, Maria Eduarda, de 10 anos, fruto de seu relacionamento com a empresária Juliana Despírito. Na foto publicada no feed do Instagram, o ator e a herdeira aprecem aproveitando juntos o dia ensolarado. Vale lembrar que Henri também é pai de Lucas, de 17 anos, de sua relação com a modelo Isabeli Fontana; veja as fotos!