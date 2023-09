Kayky Brito: Saiba como foi o atropelamento do ator

Saiba novos detalhes sobre o acidente que deixou o ator Kayky Brito em estado grave em um hospital municipal do Rio de Janeiro

O ator Kayky Britoestá internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, em estado gravíssimo. O artista foi atropelado na madrugada deste sábado, 2, em uma avenida e foi socorrido às pressas. Saiba mais detalhes sobre o que aconteceu:

De acordo com o Jornal O Globo, o acidente aconteceu na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista foi atropelado por um motorista de aplicativo, que prestou socorro ao ator, enquanto atravessava a rua . O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta da 1h da madrugada para atender ao ferido no acidente e a Polícia Militar também foi ao local. O ator foi levado para o hospital e o motorista foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) para fazer o exame de alcoolemia, que teve o resultado negativo.

Segundo o site G1, o motorista foi autuado por lesão corporal no trânsito. Além disso, fontes informaram que o ator apresentou problemas na respiração antes de ser socorrido.

No momento, Kayky Brito está internado no CTI e seu estado de saúde é gravíssimo. Ele teve politrauma corporal e traumatismo craniano, informou a Secretaria Municipal de Saúde.

Kayky Brito é pai de um bebê de um ano

Com a notícia do acidente, os fãs relembrar que o ator Kayky Brito é pai. Ele é pai de Kael, fruto do relacionamento com a jornalista Tamara Dalcanale. O menino nasceu em dezembro de 2021 e já apareceu em várias fotos com os pais nas redes sociais.

O bebê loiro esbanja fofura sempre que é fotografado pela família. Ele tem a tia, a atriz Sthefany Brito, como sua madrinha de batismo. Veja as fotos do bebê aqui.

View this post on Instagram A post shared by Kayky Fernandes de Brito (@kayky.brito)