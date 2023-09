Você sabia? Kayky Brito tem filho de 1 ano. Conheça o menino!

Saiba quem é o filho do ator Kayky Brito. Ator já mostrou várias fotos com o herdeiro de um ano de vida

O ator Kayky Brito deixou os fãs preocupados neste sábado, 2, ao sofrer um acidente no Rio de Janeiro. O artista foi atropelado em uma avenida na Barra da Tijuca e foi levado às pressas para um hospital municipal. De acordo com o site G1, ele está no CTI e seu estado é considerado grave. Enquanto a família não divulga mais informações sobre o estado de saúde do ator, relembre o lado pai dele. Kayky Brito é pai de um menino de pouco mais de 1 ano de vida. Conheça o filho do ator!

O ator Kayky Brito é pai de Kael, fruto do relacionamento com a jornalista Tamara Dalcanale. O menino nasceu em dezembro de 2021 e já apareceu em várias fotos com os pais nas redes sociais.

O bebê loiro esbanja fofura sempre que é fotografado pela família. Ele tem a tia, a atriz Sthefany Brito, como sua madrinha de batismo.

Veja as fotos de Kael, filho de Kayky Brito:

View this post on Instagram A post shared by Kayky Fernandes de Brito (@kayky.brito)

View this post on Instagram A post shared by Kayky Fernandes de Brito (@kayky.brito)

View this post on Instagram A post shared by Kayky Fernandes de Brito (@kayky.brito)

View this post on Instagram A post shared by Kayky Fernandes de Brito (@kayky.brito)

View this post on Instagram A post shared by Kayky Fernandes de Brito (@kayky.brito)

View this post on Instagram A post shared by Kayky Fernandes de Brito (@kayky.brito)

View this post on Instagram A post shared by Kayky Fernandes de Brito (@kayky.brito)

Kayky Brito fala sobre fase de crescimento do filho

Kayky Brito usou as redes sociais para publicar uma foto com o filho, na época com quatro meses. Em seu perfil no Instagram, o ator aproveitou para falar sobre crescimento dele.

Além disso, o artista ainda contou que o herdeiro, fruto de seu relacionamento com a jornalista Tamara Dalcanale, ainda não dormia a noite toda, e os papais precisam se adaptar a rotina dele.

"É impossível deixar de mostrar o crescimento de uma forma que vocês todos estejam conosco. São noites em que o sono é ‘pingado’ ou seja, acordamos inúmeras vezes pra atender o Kael que lapida constantemente o nosso mundo, positivamente estaremos nessa jornada até que ele comece a extender mais as sonecas, e a nossa também (daí vem a próxima fase mas por enquanto estamos na fase do sono. 4 meses e alguns dias já)", disse ele.

O ator ainda fez uma reflexão sobre esse período da vida de Kael. "Se tem uma coisa que eu diria neste momento de zelo e proteção é -O ciclo da vida graças a Deus não para, e cabe a nós como estaremos nessa jornada de começo meio e fim, acho que acima de tudo estarmos de bem e bem conosco já basta. #amovcs", finalizou.