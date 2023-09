Kayky Brito é transferido para hospital particular no Rio de Janeiro

O ator Kayky Brito foi atropelado na madrugada deste sábado, 2. Ele estava internado no Hospital Miguel Couto, no Leblon

Na tarde deste sábado, 2, o ator Kayky Brito, de 34 anos, foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde ao portal G1.

O artista foi atropelado na madrugada de hoje por um motorista de aplicativo. O acidente aconteceu na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi socorrido e levado às pressas para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da cidade, e teve politrauma corporal e traumatismo craniano.

Sthefany Brito, irmã do ator, esteve no Hospital Miguel Couto mais cedo, e através de suas redes sociais se manifestou sobre o ocorrido. "O ator Kayky Brito foi atropelado na noite de ontem na Barra da Tijuca e encontra-se internado no hospital Miguel Couto, com politraumatismo. Ele está no CTI (Centro de Terapia Intensiva), seu quadro é estável e fará novos exames hoje a tarde. Somente após os mesmos teremos novas informações", informou a atriz.

O ator Dudu Azevedo também foi ao hospital e tranquilizou os fãs. "[...] Ele teve algumas fraturas pelo corpo, traumatismo craniano. Ele está estabilizado no hospital, sendo acompanhado pelos médicos. A resposta dele nas próximas horas, ao que está sendo feito, é muito importante. A família está lá. A gente tem que respeitar esse momento tão delicado, sensível. Essas são as informações, básicas, mas são essas. O que resta é torcer para que ele se recupere no mais curto espaço de tempo possível, que se recupere plenamente", disse ele.

Leia também:Ex-BBB Rodrigo Mussi relembra acidente ao falar sobre Kayky Brito: "Vamos orar"

O que é politrauma corporal?

O politrauma corporal acontece quando múltiplos órgãos ou partes do corpo sofrem ferimentos em decorrência de ações externas, como acidentes. O diagnóstico também é conhecido como politraumatismo e pode incluir lesões nos órgãos, fraturas e hemorragias. Com isso, os médicos costumam fazer procedimentos para preservar as vias respiratórias e também exames neurológicos nos pacientes.

Enquanto isso, o traumatismo craniano acontece quando a região da cabeça é atingida durante o acidente. Este ferimento pode causar hemorragias e perda da consciência em decorrência do impacto. Existem diferentes níveis de traumatismo craniano, desde os mais leves até os mais graves, e o tratamento deve ser feito com orientação médica. Saiba mais!