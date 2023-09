Ex-BBB Rodrigo Mussi relembra acidente ao falar sobre Kayky Brito: "Vamos orar"

O ex-BBB Rodrigo Mussi relembrou o grave acidente que sofreu no ano passado ao comentar o ocorrido com o ator Kayky Brito

O ex-BBB Rodrigo Mussi usou as redes sociais para deixar todo seu apoio para o ator Kayky Brito, que está internado no CTI do Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após ser atropelado por um carro de aplicativo na madrugada deste sábado, 2.

Nos Stories do Instagram, o ex-participante do BBB 22 relembrou o grave acidente que viveu em março do ano passado, pouco tempo após ser eliminado do reality da TV Globo. Na ocasião, ele estava em um carro de aplicativo que bateu em uma via expressa da cidade de São Paulo, e ficou 28 dias internado.

"Há pouco mais de um ano passei por isso, um traumatismo craniano. Meu coração até gela só de lembrar", disse Mussi no começo do vídeo. Em seguida, ele pediu que os fãs orem por Kayky. "Vamos orar muito por ele, muito mesmo. Precisa confiar na medicina e em Deus nesse momento, e eu sei que ele vai sair dessa. Eu tenho certeza absoluta. Aqui minha oração, meu carinho por ele e muita torcida", completou.

Em março desse ano, quando completou 1 ano do acidente, Rodrigo refletiu sobre a sua vida. "Foi a maior batalha da minha vida, com certeza! Um ano depois, estou aqui trabalhando, vivendo muito, fazendo tudo normal. Estar aqui é uma vitória, lutei bastante por isso e sou muito grato a Deus por essa segunda chance", disse ele em um trecho da postagem.

O que aconteceu com Kayky Brito?

O ator Kayky Brito está internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, em estado gravíssimo. O artista foi atropelado na madrugada deste sábado, 2, em uma avenida e foi socorrido às pressas. Segundo o Jornal O Globo, o acidente aconteceu na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista foi atropelado por um motorista de aplicativo, que prestou socorro ao ator, enquanto atravessava a rua. Ele teve politrauma corporal e traumatismo craniano, informou a Secretaria Municipal de Saúde.

Amigo de Kayky, o ator Dudu Azevedo foi ao hospital para ter mais informações e também prestar apoio aos familiares. Nos Stories do Instagram, ele Dudu tranquilizou os fãs e deu detalhes sobre o irmão de Sthefany Brito. "Fui ao hospital prestar minha solidariedade à família do Kayky... Ele está estabilizado no hospital, sendo acompanhado pelos médicos. A resposta dele nas próximas horas, ao que está sendo feito, é muito importante... O que resta é torcer para que ele se recupere no mais curto espaço de tempo possível, que se recupere plenamente", completou.

Sthefany também soltou um comunicado sobre o irmão em seu perfil no Instagram. "O ator Kayky Brito foi atropelado na noite de ontem na Barra da Tijuca e encontra-se internado no hospital Miguel Couto, com politraumatismo. Ele está no CTI (Centro de Terapia Intensiva), seu quadro é estável e fará novos exames hoje a tarde. Somente após os mesmos teremos novas informações", informou.