Sthefany Brito se pronuncia pela primeira vez sobre atropelamento do irmão, Kayky Brito

Sthefany Brito rompe o silêncio após o irmão, Kayky Brito, ser internado em estado gravíssimo

A atriz Sthefany Brito falou pela primeira vez sobre a internação às pressas do seu irmão, o ator Kayky Brito. O artista foi atropelado em uma avenida no Rio de Janeiro na madrugada deste sábado, 2, enquanto atravessava o local. Ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano. Agora, a irmã dele contou que ele passar por novos exames durante a tarde.

Por meio dos stories do Instagram, Sthefany falou sobre o ocorrido. “O ator Kayky Brito foi atropelado na noite de ontem na Barra da Tijuca e encontra-se internado no hospital Miguel Couto, com politraumatismo. Ele está no CTI (Centro de Terapia Intensiva), seu quadro é estável e fará novos exames hoje a tarde. Somente após os mesmos teremos novas informações”, informou.

Sthefany Brito foi fotografada ao chegar no hospital na tarde deste sábado, 2, acompanhada do seu padrasto. Na ocasião, ela não falou com a imprensa sobre o que aconteceu com o irmão.

Vale lembrar que Kayky Brito é mais jovem do que Sthefany Brito - ele está com 34 anos e ela tem 36 anos.

O que aconteceu com Kayky Brito?

De acordo com o Jornal O Globo, o acidente aconteceu na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista foi atropelado por um motorista de aplicativo, que prestou socorro ao ator, enquanto atravessava a rua . O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta da 1h da madrugada para atender ao ferido no acidente e a Polícia Militar também foi ao local. O ator foi levado para o hospital e o motorista foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) para fazer o exame de alcoolemia, que teve o resultado negativo.

Segundo o site G1, o motorista foi autuado por lesão corporal no trânsito. Além disso, fontes informaram que o ator apresentou problemas na respiração antes de ser socorrido.