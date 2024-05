Quem é o marido do governador do Rio Grande do Sul? Conheça aqui

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite é casado com Thalis Bolzan. Saiba mais sobre o marido dele

O Brasil está voltado ao Rio Grande do Sul por causa da tragédia que atingiu várias cidades em decorrência das enchentes na última semana. Com isso, o nome do governador Eduardo Leite está em alta nas redes sociais. Que tal saber mais sobre quem é o marido dele?

Eduardo Leite é casado com o médico Thalis Bolzan. Eles assinaram a união estável em 2023, após 3 anos de relacionamento. Natural do Espírito Santo, Thalis tem 31 anos, é endocrinologista pediátrico e tem presença ativa nas redes sociais.

O rapaz costuma postar fotos de seus passeios ao ar livre, encontros com amigos e atividades físicas ao lado do marido. Os dois possuem quatro cachorros.

View this post on Instagram A post shared by Thalis Bolzan (@thalisbolzan)

View this post on Instagram A post shared by Thalis Bolzan (@thalisbolzan)

View this post on Instagram A post shared by Thalis Bolzan (@thalisbolzan)

View this post on Instagram A post shared by Thalis Bolzan (@thalisbolzan)

View this post on Instagram A post shared by Eduardo Leite (@eduardoleite45)

Governador do Rio Grande do Sul assumiu a sexualidade na TV

Em 2021, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, chamou a atenção na TV ao se declarar gay durante uma entrevista concedida no programa Conversa com o Bial. Na atração comandada pelo jornalista Pedro Bial na Globo, o político falou pela primeira vez sobre a sua orientação sexual. "Eu sou gay, eu sou gay e sou um governador gay. Não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos EUA não foi um negro presidente. Foi um presidente negro. E tenho orgulho disso. Não trouxe esse assunto, mas nunca neguei ser quem eu sou. Nunca criei um personagem", falou ele.

Logo em seguida, muitos internautas e celebridades reagiram e comentaram o assunto no Twitter, e também no Instagram, caso do apresentador Luciano Huck(49). "O exemplo de transparência de @EduardoLeite_entra pra história do Brasil como um divisor de águas. O governador do RS mostra fina sintonia com o espírito deste novo tempo em que diversidade e democracia andam de mãos dadas. Orgulho!", postou o global.

A jornalista Andréia Sadi também elogiou a postura de Eduardo Leite. "É isso, governador: deveríamos viver num país em que isso fosse uma não-questão. Que possamos viver em um país que respeita os outros, que criminaliza a homofobia. Respeitem as pessoas!", escreveu ela no Twitter.

O apresentador Felipe Andreoli foi outro artista que usou a web para opinar. "Deveria ser normal, governador. Mas parabéns pela coragem", publicou.

Ao receber inúmeras mensagens positivas, Eduardo Leite agradeceu o carinho e apoio no Twitter. "As inúmeras mensagens de carinho e apoio que estou recebendo me deixam absolutamente seguro: o amor vai vencer o ódio! Muito muito muito obrigado a todos!, postou.