Com clique raro, Maria Gadú presta homenagem no aniversário da esposa: "Amor"

A cantora Maria Gadú postou uma foto de Ana Paula Popi e da filha delas, Alice, e prestou uma bela homenagem no aniversário da amada

Maria Gadú usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, Ana Paula Popi, que completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 07.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora postou uma foto em que a amada aparece com Alice, a filha delas, e escreveu uma bela mensagem de aniversário. "Hoje é aniversário do meu amor. Ela tá bem de saúde, bem da cabeça, e alegre com algumas coisas. Tudo isso é motivo de agradecimento. Ela que já atravessou o país comigo ativando frentes importantes em momentos dolorosos pro país. Ela vai, ela se importa. Eu a amo demais!", disse a artista no começo do texto.

Em seguida, Gadú também falou sobre a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, e ressaltou que o melhor presente para Ana Paula seria ajudar as vítimas. "E se há um presente possível pra quem faça aniversário em meio a essa tragédia inestimável, é a doação. Coloquei no carrossel o pix para ajudar os povos indígenas do Sul. Seguimos aqui em oração, pra agradecer nossa vida e também para que abençoem as vidas de quem está neste momento atravessando um pesadelo. Te amo, @popi.itapema", finalizou.

Maria Gadú celebra o primeiro ano da filha em festa com amigos

A cantora Maria Gadú reuniu a sua família e os amigos para celebrar o aniversário da filha, Alice, de 1 ano, em uma casa no Rio de Janeiro. A estrela organizou uma comemoração intimista e com direito a muito amor e alegria.

Nos stories do Instagram, ela mostrou momentos que foram compartilhados pelos amigos e mostraram a aniversariante com o look inspirado na personagem Moana, da Disney. Vale lembrar que a bebê tem três mães: Maria Gadú, a artista plástica Ana Paula Popi, que a namorada da cantora, e Vanessa Corrêa, que é irmã de Gadú e foi quem gerou a bebê em seu ventre. Elas escolheram o cantor Milton Nascimento para ser o padrinho da menina. Confira!