Fabiana Justus separa roupas para doar às vítimas no Rio Grande do Sul

Fabiana Justus compartilhou o que está fazendo para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e desabafou: "A gente se sente impotente"

Muitos influenciadores e artistas estão empenhados em não só ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, mas incentivar os seguidores a fazerem o mesmo. Na última segunda-feira, 6, Fabiana Justus usou as redes sociais para mostrar como está fazendo sua parte.

Por meio dos Stories em seu perfil oficial no Instagram, a filha de Roberto Justus falou sobre os Correios estarem recebendo as doações direcionadas ao estado. "Eu e o Bruno estamos aqui separando as coisas. Eles estão precisando muito de roupas, casacos, e até roupas íntimas. Estamos fazendo tudo isso pra mandar pro Correio e doar, porque a gente se sente impotente, mas agora a gente consegue doar além dos pix que estamos fazendo", disse ela.

Na sequência, a empresária mostrou como fez a divisão de doações.

Confira:

Fabiana Justus mostra sua rotina de sábado

Fabiana Justus encantou seus seguidores ao postar um vlog em seu Instagram no último sábado, 04, em que compartilha momentos simples de sua rotina do dia, desde arrumar a cama a escovar os dentes. Justus se recupera de um câncer e, em abril, fez um transplante de medula óssea.

Agora, ela continua o tratamento em casa e faz acompanhamento hospitalar e compartilhou sua rotina. "Nossa manhã nesse sábado", escreveu a influenciadora na legenda. Ela se mostra organizando a casa, desde abrir a janela da sala até fazer a própria cama e a das filhas gêmeas, Sienna e Chiara, de cinco anos. Ela também aproveita para fazer skincare e escovar os dentes, espirrando em seguida um higienizador de escovas em spray.

Nos comentários, os seguidores de Fabiana celebram os pequenos momentos com a influenciadora: "Sua simplicidade e carisma é de uma grandiosidade linda", escreveu uma seguidora, “Amo arrumar a cama quando acordo!! É uma bênção podermos reiniciar todos os dias!”, comentou uma segunda, “Você é um exemplo de fortaleza! Que seu dia e da sua família seja abençoado”, desejou uma terceira.