Eliezer conta que se afundou em dívidas após BBB: 'Não tinha um real'

Eliezer abriu o jogo sobre sua situação financeira após a participação do Big Brother Brasil 22 e ainda contou como fez para reverter condição

Em nova entrevista Eliezer abriu o jogo e falou sobre as dificuldades financeiras que enfrentou após sua participação no BBB 22. O influenciador ainda admite que a virada de chave em sua vida e carreira aconteceu alguns meses depois que ele saiu do programa, quando começou o relacionamento com a influenciadora e também ex-BBB Viih Tube.

O ex-brother revelou que saiu do reality com uma dívida de R$ 300 mil, que ele só conseguiu pagar após alguns meses: “Fiquei três meses [na casa] e prometi R$ 10 mil por mês que eu ficasse lá para cada pessoa da equipe que cuidava das minhas redes, e foram 10 pessoas. Eu consegui pagá-los totalmente em agosto de 2022, uns três, quatro meses depois que o programa acabou”, contou ele em entrevista ao No Lucro, da CNN.

Coincidentemente, agosto de 2022 foi quando Eli começou a se relacionar com a influencer com quem hoje é casado, tem uma filha de um ano, Lua Di Felice, e espera o segundo bebê fruto do seu casamento.

O relacionamento, segundo ele, também mudou suas oportunidades: “Comecei a ganhar dinheiro mesmo, querendo ou não, com a minha exposição com a Viih, porque aí as marcas e eventos queriam fechar com a gente como casal. Talvez tenha chegado no valor do prêmio da minha época, R$ 1,5 milhão, um ano depois do BBB”.

Um mês após assumirem o relacionamento em público, a influenciadora anunciou que estava grávida pela primeira vez. Eliezer decidiu que, com a paternidade, deveria mudar sua relação com o dinheiro:

“No primeiro ano pós-BBB, quando fiz o primeiro milhão, gastei tudo logo depois. E, quando soube que ia ser pai, minha chave virou. Pensei ‘tenho que parar de gastar’. Tinha uma empresa há 12 anos e gastava tudo, ganhava R$ 20 mil por mês e só de cartão de crédito era R$ 18 mil. Não tinha um real no banco”, lembrou. “Quando a Lua veio, eu me comprometi a juntar meu primeiro milhão. E fui juntando e comecei a investir em fundos imobiliários. Eu passei 32 anos sem investir, então, não tinha nada”, contou.

"Quando as pessoas falam: 'Você não seria nada sem a Viih', não me ofendem. Tenho orgulho imenso da minha mulher, que aos 23 anos chegou onde chegou. Ela é visionária", concluiu Eliezer.