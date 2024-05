Fátima Bernardes e namorado chamam atenção com looks em passeio; saiba valor

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha foram vistos juntos nesta terça, 7, durante passeio a sós; a CARAS Brasil descobriu o valor do look do deputado

Fátima Bernardes (61) foi vista ao lado do namorado, Túlio Gadêlha (36), na manhã desta terça-feira, 7. Os dois estavam passeando pelo shopping Fashion Mall em São Conrado, no Rio de Janeiro, e chamaram atenção dos fãs com os looks de verão.

O deputado federal escolheu uma camisa de estampa floral para o passeio ao lado de Fátima Bernardes . O modelo é da marca Foxton, grife carioca fundada pelos estilistas Rodrigo Ribeiro e Marcella Mendes.

A camisa masculina está disponível para compra em alguns sites, e pode ser encontrada com valores que vão desde R$ 340 até R$ 568. Para o compor o restante do look, o político escolheu uma calça em um tom de verde e um tênis marrom.

Recentemente, Fátima Bernardes usou seu perfil do Instagram para responder algumas dúvidas de seus fãs e seguidores. Ao longo do bate-papo, a jornalista falou um pouco como se sente em relação aos julgamentos que recebe a respeito de seu namoro com Gadêlha, 25 anos mais novo.

"Tenho 58 anos e meu namorado 35. Sofro muito julgamento, isso passa?", perguntou uma fã. A jornalista respondeu, e deu seu ponto de vista. "Olha, eu não sei se passa, mas você passa a não se importar mais com isso com certeza."

"Primeiro, tenta ver em você, se você consegue se desligar do julgamento do outro. Você não está fazendo nada de errado, não está fazendo nada contra ninguém, então não tem com o que se preocupar. Você está cuidando da sua vida. Cuide do seu amor, cuide da sua vida e eu acho que aí você não vai dar mais importância para isso. Você não vai, acredite", completou.

