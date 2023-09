Dudu Azevedo fala sobre quadro de saúde de Kayky Brito: "Momento delicado"

Após ir ao hospital, o ator Dudu Azevedo falou sobre o estado de saúde de Kayky Brito, que foi atropelado na madrugada deste sábado, 2

O ator Dudu Azevedo usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o quadro de saúde do também ator Kayky Brito, que está internado no CTI do Hospital Miguel Couto, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, após ter sido atropelado madrugada deste sábado, 2.

Ele foi ao hospital para ter mais informações do amigo, e também para prestar apoio aos familiares. Nos Stories do Instagram, Dudu tranquilizou os fãs e deu detalhes sobre o irmão de Sthefany Brito, que politrauma corporal e traumatismo craniano.

"Fui ao hospital prestar minha solidariedade à família do Kayky. Ele sofreu um acidente esta madrugada, um atropelamento. Ele teve algumas fraturas pelo corpo, traumatismo craniano. Ele está estabilizado no hospital, sendo acompanhado pelos médicos", disse ele no começo do vídeo.

"A resposta dele nas próximas horas, ao que está sendo feito, é muito importante. A família está lá. A gente tem que respeitar esse momento tão delicado, sensível. Essas são as informações, básicas, mas são essas. O que resta é torcer para que ele se recupere no mais curto espaço de tempo possível, que se recupere plenamente", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Entenda a situação

O ator Kayky Brito está internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, em estado gravíssimo. O artista foi atropelado na madrugada deste sábado, 2, em uma avenida e foi socorrido às pressas. De acordo com o Jornal O Globo, o acidente aconteceu na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista foi atropelado por um motorista de aplicativo, que prestou socorro ao ator, enquanto atravessava a rua.

O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta da 1h da madrugada para atender ao ferido no acidente e a Polícia Militar também foi ao local. O ator foi levado para o hospital e o motorista foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) para fazer o exame de alcoolemia, que teve o resultado negativo. Segundo o site G1, o motorista foi autuado por lesão corporal no trânsito. Além disso, fontes informaram que o ator apresentou problemas na respiração antes de ser socorrido.

Kayky, vale dizer, é pai de Kael, fruto do relacionamento com a jornalista Tamara Dalcanale. O menino nasceu em dezembro de 2021 e já apareceu em várias fotos com os pais nas redes sociais.