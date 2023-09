O que é politrauma corporal? Entenda o que aconteceu com Kayky Brito

Kayky Brito foi atropelado no Rio de Janeiro. Entenda qual foi o diagnóstico que levou o ator ao hospital em estado gravíssimo

O ator Kayky Britoestá internado no CTI do Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, após ter sido atropelado em uma avenida durante a madrugada deste sábado, 2. O artista está em estado gravíssimo e foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano . Entenda mais sobre o que aconteceu com o ator:

O politrauma corporal acontece quando múltiplos órgãos ou partes do corpo sofrem ferimentos em decorrência de ações externas, como acidentes. O diagnóstico também é conhecido como politraumatismo e pode incluir lesões nos órgãos, fraturas e hemorragias. Com isso, os médicos costumam fazer procedimentos para preservar as vias respiratórias e também exames neurológicos nos pacientes.

Enquanto isso, o traumatismo craniano acontece quando a região da cabeça é atingida durante o acidente. Este ferimento pode causar hemorragias e perda da consciência em decorrência do impacto. Existem diferentes níveis de traumatismo craniano, desde os mais leves até os mais graves, e o tratamento deve ser feito com orientação médica.

O que aconteceu com Kayky Brito?

O ator Kayky Brito foi atropelado por um motorista de aplicativo enquanto atravessava uma avenida durante a madrugada. O motorista prestou socorro ao artista, que levado às pressas ao hospital. O motorista foi levado pela polícia militar e fez exames para detectar se estava alcoolizado e o resultado foi negativo. No hospital, o ator foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano. Ele está no CTI e a família ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Kayky Brito é pai de um bebê de um ano

Com a notícia do acidente, os fãs relembrar que o ator Kayky Brito é pai. Ele é pai de Kael, fruto do relacionamento com a jornalista Tamara Dalcanale. O menino nasceu em dezembro de 2021 e já apareceu em várias fotos com os pais nas redes sociais.

O bebê loiro esbanja fofura sempre que é fotografado pela família. Ele tem a tia, a atriz Sthefany Brito, como sua madrinha de batismo. Veja as fotos do bebê aqui.

