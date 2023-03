Acidente de Rodrigo Mussi completa 1 ano e ele diz: 'Lutei bastante'

Rodrigo Mussi celebra a sua vida na data em que completa um ano do grave acidente de carro que sofreu após o BBB 22 e o deixou internado por 28 dias

O ex-BBB Rodrigo Mussi (37) refletiu sobre a sua vida no dia em que completou um ano do grave acidente de carro que sofreu algumas semanas após ser eliminado do reality show da Globo. No dia 31 de março de 2022, ele estava em um carro de aplicativo que bateu em uma via expressa da cidade de São Paulo. O rapaz foi arremessado pelo vidro da frente do carro e ficou em estado grave no hospital. Ele ficou 28 dias internado e passou por um processo de reabilitação. Agora, ele comemora a sua vida.

“Foi a maior batalha da minha vida, com certeza! Um ano depois, estou aqui trabalhando, vivendo muito, fazendo tudo normal. Estar aqui é uma vitória, lutei bastante por isso e sou muito grato a Deus por essa segunda chance”, disse ele.

Hoje em dia, Rodrigo Mussi é criador de conteúdo nas redes sociais e também atua nas áreas da comunicação e finanças. “Por toda a minha vida levei as coisas muito a sério, era muito fechado, concentrado em trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Eu aprendi que tenho que valorizar o meu dia, as pessoas, os momentos, cada momento é de fato único. Eu tento não viver tanto do futuro, me concentro no aqui e no agora, porque é o processo que traz a alegria. Estou 100% concentrado em viver cada dia dessa vida, superando com mais força cada um dos obstáculos que aparecem”, disse ele.

Rodrigo Mussi fala sobre tatuagem de Key Alves para ele

O ex-BBB Rodrigo Mussi comentou sobre a tatuagem que a ex-BBB Key Alves fez para ele após o acidente de carro. O rapaz estava no apartamento da atleta antes de pegar o carro de aplicativo e sofrer o acidente.

"Eu não lembrava muito [que ela tinha tatuado]. Logo que eu saí do hospital, eu vi umas mensagens e ela mandou uma foto de uma tatuagem. Legal, bacana. Não sei se ela vai apagar a tatuagem um dia, mas legal", disse ao TV Fama, da RedeTV!.

Ele, então, falou mais uma vez que ele e a jogadora não são tão próximos, já que só se viram na noite do acidente. "Eu conheço pouco, eu vi ela só no dia do acidente. Então, não posso falar muito sobre a pessoa, eu não conheço, não tive muito contato", completou.