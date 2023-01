Rodrigo Mussi comenta sobre tatuagem de Key Alves para ele: "legal"

Ex-BBB Rodrigo Mussi opinou sobre tatuagem que Key Alves fez em sua homenagem após acidente

O ex-BBB Rodrigo Mussi falou sobre a tatuagem que a atleta Key Alves tem de seu nome no pulso. Ela inclusive já a mostrou para os brothers no BBB 23.

No reality, ela contou que tatuou o nome de Mussi depois que ele sofreu o acidente de carro, já que ela estava com ele antes do momento da tragédia.

"Eu não lembrava muito [que ela tinha tatuado]. Logo que eu saí do hospital, eu vi umas mensagens e ela mandou uma foto de uma tatuagem. Legal, bacana. Não sei se ela vai apagar a tatuagem um dia, mas legal", disse ao TV Fama, da RedeTV!.

Ele, então, falou mais uma vez que ele e a jogadora não são tão próximos, já que só se viram na noite do acidente.

"Eu conheço pouco, eu vi ela só no dia do acidente. Então, não posso falar muito sobre a pessoa, eu não conheço, não tive muito contato", completou.

Mussi teria mandando indiretas sobre comportamento de Key Alves

Os internautas inclusive acham que ele mandou algumas indiretas para a atleta, em tweets que dizia que não tinha necessidade de expor a intimidade dele e que era desrespeito. Para eles, ele se referia ao fato dela ter falado sobre a ficada dos dois na casa.