BBB 23: Key Alves mostra tatuagem que fez em homenagem a Rodrigo Mussi

Em conversa com brothers no BBB 23, Key Alves exibe homenagem que fez para o ex-BBB Rodrigo Mussi na época em que sofreu acidente

A jogadora de vôlei Key Alves (23) surpreendeu os internautas ao exibir a homenagem que fez para Rodrigo Mussi (36), do BBB 22.

Em conversa com Domitila, a atleta mostrou a tatuagem que fez para o ex-BBB, na época em que ele sofreu o grave acidente de carro, em março de 2022. Vale lembrar que os dois tiveram um affair, e ele estava na casa dela antes do acidente que o deixou quase um mês internado.

A jogadora tatuou o sobrenome de Rodrigo ao lado de uma cruz na região do pulso. Em participação no programa Encontro, Mussi contou que viu Key apenas uma vez e conversavam pelas redes sociais, mas confessou que não a conhece muito.

Em papo com Fred e Ricardo nos primeiros dias de confinamento, Key recordou que o ex-BBB estava em sua casa antes do acidente de carro que sofreu em março de 2022 e falou que fez uma tatuagem em homenagem ao brother no pulso.

"Essa aqui [mostrando a tatuagem]... o Rodrigo Mussi saiu do BBB e sofreu o acidente, ele estava comigo", contou ela, exibindo o símbolo da cruz. "Foi um dos momentos mais pesados que eu vivi", desabafou.

Confira a tatuagem de Key Alves em homenagem a Rodrigo Mussi:

Key Alves mostra tatuagem que fez em homenagem ao Rodrigo Mussi e ex-brother admite tê-la visto apenas uma vez e conversado algumas vezes com a sister por redes sociais.#BBB23#bbb#Bbb2023pic.twitter.com/eIbWdJoZs7 — math (@mathhlima) January 23, 2023

BBB 23: Primeiro paredão do reality já está formado!

Na noite deste domingo, 22, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do primeiro paredão do BBB 23, da Globo. Agora, o público vai decidir quem deve ficar na casa em duas etapas: Na primeira fase, os participantes emparedaram as duplas Key e Gustavo e Marília e Fred Nicácio, que vão disputar a preferência do público. Logo depois, a dupla mais votada vai para o quarto secreto e uma nova votação vai começar. Com isso, apenas um integrante da dupla vai ser eliminado de fato do reality show.

Para começar a formação do paredão, os anjos Aline e Bruno imunizaram Amanda e Cara de Sapato. Logo depois, as líderes Bruna Griphao e Larissa escolheram mandar a dupla Key e Gustavo direto para o primeiro paredão. Na justificativa, Bruna contou que não conseguiu se aproximar deles após a brincadeira do "chupa, Bruna" durante a prova de imunidade na primeira noite. Por sua vez, Larissa informou que concordou com o voto porque não conseguiu se aproximar de Key e sente que a jogadora de vôlei não quer criar uma relação com ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!