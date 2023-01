BBB 23: Key Alves fala do acidente de Rodrigo Mussi e mostra homenagem: ''Ele estava comigo''

Em papo com brothers no BBB 23, jogadora Key Alves confirma que ficou com Rodrigo Mussi no dia do acidente e revela tatuagem

Durante conversa com brothers na casa do BBB 23, após o Jogo da Discórdia, na madrugada desta quarta-feira, 18, a jogadora de vôlei Key Alves (23) comentou sobre o grave acidente de Rodrigo Mussi (37).

Em papo com Fred e Ricardo, a dupla que venceu a prova de imunidade, a atleta recordou que o ex-BBB estava em sua casa antes do acidente de carro que sofreu em março de 2022 e mostrou que fez uma tatuagem em homenagem ao brother no pulso.

"Essa aqui [mostrando a tatuagem]... o Rodrigo Mussi saiu do BBB e sofreu o acidente, ele estava comigo", contou ela, exibindo o símbolo da cruz. "Foi um dos momentos mais pesados que eu vivi", desabafou.

Recentemente, em entrevista, Mussi apostou que Key vai se envolver com brother no confinamento. Ele comentou que Key adora festas e sugeriu: "Ela gosta de festa. Provavelmente vai ter um affair dentro da casa. Não sei por que, mas acho que vai ser com o Fred", disse ele, citando Fred, do Desimpedidos, ex de Bianca Andrade.

Confira Key Alves falando sobre Rodrigo Mussi no BBB 23:

Key Alves comenta acidente de Rodrigo Mussi pic.twitter.com/q7EBQaXKIh — Só Mídias (@MidiasSo) January 18, 2023

BBB 23: Key Alves revela paixão por ator do SBT

A jogadora de vôlei Key Alves ficou apaixonada pelo ator Murilo Cezar, que atuou na novela Poliana Moça, do SBT. Confinada no BBB 23, da Globo, ela contou que os dois ficaram juntos durante a folga de Ano Novo em Jericoacoara e ela ficou encantada por ele.

Em conversa com os colegas de reality show, ela abriu o jogo sobre o romance e disse que está disposta a procurá-lo após o Big Brother Brasil. "Eu fui para Jeri no Ano Novo, conheci um cara lá no Ceará e me apaixonei por esse homem... É paixão de verão real. E eu avisei para ele que iria vir e tal [para o BBB] e ele falou para mim: 'Vai solteira viver a tua vida'. Mas assim, se eu sair daqui e ele estiver solteiro, em nome de Jesus, eu namoro esse homem", disse ela.

