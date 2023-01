BBB 23: Rodrigo Mussi dá palpite sobre affair de Key Alves com brother

Rodrigo Mussi, ex-affair de Key Alves, fala do sonho dela de estar no BBB 23 e aposta em romance da atleta com brother no confinamento

O ex-BBB Rodrigo Mussi (36) está de olho na edição deste ano do Big Brother Brasil, que começou na segunda-feira, 16, já que uma conhecida está no grupo Camarote.

Ele já viveu affair com a jogadora de vôlei Key Alves (23). Os dois já se envolveram e, inclusive, estiveram juntos antes do acidente de carro que Mussi sofreu em março de 2022.

Apesar de não estarem juntos, Rodrigo está na torcida para Key na disputa pelo prêmio milionário. De acordo com o ex-brother, em entrevista ao jornal O Globo, o reality era um grande sonho da líbero.

"Não tinha nem noção de que ela ia entrar agora, mas acredito que ela está realizando um sonho. Acho que vai se sair bem. É carismática e se dá bem com muita gente. Por ser atleta e gostar de desafio, tenho quase certeza de que vai se jogar nas provas", disse ele.

Rodrigo também comentou que Key adora festas e apostou em um possível affair da sister dentro do reality. "Ela gosta de festa. Provavelmente vai ter um affair dentro da casa. Não sei por que, mas acho que vai ser com o Fred", revelou o ex-BBB, citando Fred (33), do Desimpedidos.

O segundo eliminado do BBB 22, ainda falou sobre o elenco do grupo Camarote deste edição do BBB. "As pessoas que têm muito público e já são fortes aqui fora entram com um pé atrás e não se jogam. Mas o grande público não conhece a maioria dos famosos chamados este ano. Isso é muito bom, porque eles vão conseguir se jogar de verdade lá dentro. Isso para os fãs do programa é maravilhoso", avaliou Mussi.

Recentemente, Rodrigo Mussi foi visto em clima de romance com a cantora do grupo Melim, Gabi Melim, durante viagem para Fernando de Noronha.

Tiago Leifert declara torcida para brother no BBB 23

O ex-apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert (42), nem esperou o BBB 23 estrear na segunda-feira, 16, e já declarou para quem vai sua torcida no confinamento!

Nos Stories de seu Instagram, o jornalista surgiu com uma camiseta personalizada com fotos de um brother do grupo Camarote desta edição do programa comandando por Tadeu Schmidt (48). Sem citar nome, apenas com a camiseta estampada, Leifert disse que vai torcer para Fred, do Desimpedidos, ex de Bianca Andrade (28), a Boca Rosa, e pai do filho dela, o pequeno Cris, de um ano. "Saí do BBB e agora vou puxar mutirão, que fase", escreveu ele ao legendar a publicação.

