BBB 23: Tiago Leifert declara torcida para brother no reality: ''Vou puxar mutirão''

Apresentador Tiago Leifert surge com camiseta personalizada de participante e revela para quem vai torcer no BBB 23; vem ver!

O ex-apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert (42), nem esperou o BBB 23 estrear na segunda-feira, 16, e já declarou para quem vai sua torcida no confinamento!

Nos Stories de seu Instagram, o jornalista surgiu com uma camiseta personalizada com fotos de um brother do grupo Camarote desta edição do programa comandando por Tadeu Schmidt (48).

Sem citar nome, apenas com a camiseta estampada, Leifert disse que vai torcer para Fred (33), do Desimpedidos, ex de Bianca Andrade (28), a Boca Rosa, e pai do filho dela, o pequeno Cris, de um ano. "Saí do BBB e agora vou puxar mutirão, que fase", escreveu ele ao legendar a publicação.

Confira a torcida de Tiago Leifert no BBB 23:

Tiago Leifert revela quem foi bem nas seletivas do BBB

O apresentador Tiago Leifert revelou uma curiosidade sobre os bastidores do Big Brother Brasil para os fãs. Em clima de esquenta para o BBB 23, ele relembrou quais ex-BBBs foram muito bem nas entrevistas durante o processo seletivo. O assunto surgiu quando Leifert contou que votou em Gabriel para ser o escolhido da Casa de Vidro para participar do BBB 23. Assim, ele contou que algumas pessoas vão bem na entrevista da cadeira elétrica, enquanto outros não vão muito bem.

“A pessoa às vezes vai muito bem na seletiva, você tem uma expectativa enorme, bota lá dentro e não rende. E uma pessoa que foi mais ou menos na seletiva, você bota lá dentro e às vezes ela explode e pode ser campeã. Mas isso é raro, tá? São as exceções. Geralmente, quem vai muito bem nas seletivas, rende lá dentro. Às vezes precisa de uma cutucada ou outra, mas rende. Vamos ver. Esse é o frio na cabeça, é difícil, dá medo de selecionar. É uma aflição, e complicado, é a arte do negócio e é muito difícil”, contou ele.

Assim, Tiago Leifert conta quais entrevistas foram marcantes em sua trajetória no reality show: Kaysar, Paula, Juliette, Gil do Vigor, Ana Clara e Ayrton.

