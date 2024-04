Por que Viih Tube demorou para engravidar pela 2ª vez? Ex-BBB abriu o jogo sobre dificuldade

Em entrevista à CARAS Brasil, Viih Tube revelou detalhes do seu processo para engravidar após passar dificuldades durante o puerpério

Uma das mamães mais queridas das redes sociais, Viih Tube (23) revelou na manhã desta segunda-feira, 29, que estava grávida pela segunda vez. A notícia chegou um ano depois do nascimento de Lua (1), fruto de seu relacionamento com Eliezer (34). Em recente entrevista à CARAS Brasil, a famosa revelou que passou por um tratamento antes de iniciar as tentativas.

Durante o bate-papo com a repórter Pietra Mesquita, a ex-BBB revelou que desejava engravidar em 2024, mas que encontrou dificuldade nos primeiros meses por conta de um chip hormonal que implantou no último ano, durante o período que ainda estava se recuperando da primeira gestação.

"A gente quer ter um segundo filho esse ano ainda. Não para nascer esse ano, mas eu quero engravidar. Nós estamos nos treinos, mas eu coloquei um chip hormonal pós-parto porque eu estava muito cansada, então eu tô 'desmamando' do chip hormonal agora do corpo", disse.

"Eu coloquei uma quantidade pequena só porque eu precisava mesmo, meus hormônios estavam zerados. Vitamina que estava zerada, estava tudo zerado. Acontece com muita mulher precisar de uma reposição hormonal", explicou a famosa, que recentemente chocou com festa de um aninho da pequena Lua.

Segundo Viih, o chip hormonal foi importante para ela recuperar energia e restabelecer sua vida, já que estava sentindo até sintomas depressivos. "Eu estava realmente muito depressiva, porque eu estava muito cansada, uma situação fora da curva, mas eu já melhorei muito", conta.

Na manhã desta segunda-feira, 29, Viih revelou a segunda gravidez durante o programa Mais Você. Em um bate-papo com Ana Maria Braga, ela e Eliezer contaram a novidade com muita animação. "Chega em novembro. A gente está com 12 semanas", revelou Viih.

Animada com mais um passo da família, a famosa disse que vai fazer um chá revelação do sexo do bebê, mas que não quer nada muito grande. "Estou bem traumatizada. Vai ser só com a família", brincou ela, devido às confusões da última festa que realizou.

