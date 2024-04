Marido de Nadja Haddad mostra foto da mão do filho prematuro

Marido de Nadja Haddad fala sobre o nascimento dos filhos gêmeos, que são prematuros extremos, e mostra foto da mão de um dos bebês

Marido de Nadja Haddad, o político Danilo Joan mostrou uma foto da mão de um dos filhos gêmeos em um post nas redes sociais nesta segunda-feira, 29. Os bebês nasceram de parto prematuro e estão internados na UTI neonatal de uma maternidade em São Paulo.

Na imagem, Danilo apareceu segurando a mãozinha do recém-nascido e ele usou a legenda para falar sobre a alegria de ver o filho nascendo com saúde e o desejo para que recebam alta assim que possível.

"Hoje se inicia um novo ciclo na minha vida! Papai do céu me presenteou com uma sensação que nunca imaginei ter! Ver meus filhos nascendo, apesar de eles terem sido apressadinhos, nasceram saudáveis! Esta imagem é uma virada de chave na minha vida! Assim que nasceram não pude carregá-los nos colo… Pouco tempo depois, estávamos ainda no centro cirúrgico e a enfermeira veio me buscar para vê-los. O primeiro que vi foi o José", disse ele.

E completou: "Quando cheguei ao lado dele, deixei minha mão próxima a ele e disse : “Filho Jesus te abençoe! O papai está aqui. Eu te amo muito! Você e seu irmão foram muito esperados e desejados! Já deu tudo certo! Seja forte e corajoso.. Jesus é contigo!” Logo em seguida, ele pegou a mãozinha dele e colocou no meu dedo…. Nada explica o que significa isso! Grato a Deus e por todos vcs que estão nos dando uma enxurrada de amor no momento mais importante de nossas vidas! Continuamos contando com a oração de todos vcs! Um novo tempo se iniciou…. Aquele que prometeu é fiel para cumprir!".

O nascimento dos bebês

Neste domingo, 28, Nadja Haddad anunciou o nascimento dos filhos, José e Antonio. Os meninos, frutos de seu casamento com Danilo Joan, vieram ao mundo no dia 25 de abril, e por serem prematuros, estão na UTI neonatal.

"Não foi como sonhávamos, mas foi a vontade de Deus. Nossos meninos nasceram! Vieram ao mundo dia 25 de abril deste ano, na Pro Matre. Foi tudo no susto, na correria. Uma intensa mistura de sentimentos. Repetimos: foi a vontade de Deus. Sempre pedimos que eles nascessem quando decidissem, junto ao Senhor", disse a apresentadora no começo do texto.

"José e Antonio estão bem! Dentro dos parâmetros normais da prematuridade extrema, mas reagindo como dois guerreiros!!! Nós seguimos cheios de fé, nos preparando para uma nova etapa como pais de UTI neonatal, sabendo que viveremos numa montanha-russa de emoções nos próximos meses. Porém, ainda mais unidos e fortalecidos pela fé", completou ela.

Nadja completou a postagem ressaltando que seus bebês são uma promessa de Deus. Além disso, ela também pediu oração por eles. "'Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações'. (Jeremias 1: 5). A vontade de Deus é soberana e sabemos que José e Antonio são filhos da promessa e não há promessa dada por Deus que Ele não cumpra. Convidamos vocês para essa corrente de oração! E para celebrar a vida dos nossos filhos, apressadinhos", finalizou.