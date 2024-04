Nadja Haddad anuncia nascimento dos filhos gêmeos: "Prematuridade extrema"

A apresentadora Nadja Haddad anunciou o nascimento de José e Antonio, e pediu oração para os meninos, que nasceram prematuros

Neste domingo, 28, Nadja Haddad anunciou o nascimento dos filhos, José e Antonio. Os meninos, frutos de seu casamento com Danilo Joan, vieram ao mundo no dia 25 de abril, e por serem prematuros, estão na UTI neonatal.

"Não foi como sonhávamos, mas foi a vontade de Deus. Nossos meninos nasceram! Vieram ao mundo dia 25 de abril deste ano, na Pro Matre. Foi tudo no susto, na correria. Uma intensa mistura de sentimentos. Repetimos: foi a vontade de Deus. Sempre pedimos que eles nascessem quando decidissem, junto ao Senhor", disse a apresentadora no começo do texto.

"José e Antonio estão bem! Dentro dos parâmetros normais da prematuridade extrema, mas reagindo como dois guerreiros!!! Nós seguimos cheios de fé, nos preparando para uma nova etapa como pais de UTI neonatal, sabendo que viveremos numa montanha-russa de emoções nos próximos meses. Porém, ainda mais unidos e fortalecidos pela fé", completou ela.

Nadja completou a postagem ressaltando que seus bebês são uma promessa de Deus. Além disso, ela também pediu oração por eles. "'Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações'. (Jeremias 1: 5). A vontade de Deus é soberana e sabemos que José e Antonio são filhos da promessa e não há promessa dada por Deus que Ele não cumpra. Convidamos vocês para essa corrente de oração! E para celebrar a vida dos nossos filhos, apressadinhos", finalizou.

Confira a publicação:

Nadja Haddad fala sobre gravidez por fertilização in vitro

Após anunciar a gravidez, a apresentadora Nadja Haddad decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos seguidores. Ela ainda respondeu uma seguidora que quis saber se ela fez FIV (Fertilização in vitro).

"Foi FIV, por uma escolha mais minha do que do Dan. Ele entendeu o porquê da minha escolha. Apesar de eu ser uma mulher saudável, eu posso engravidar naturalmente, o Danilo também, por outras questões a gente teve essa opção, a gente escolheu", revelou ela. Saiba mais!