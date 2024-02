Nadja Haddad fala sobre gravidez por fertilização in vitro: "Uma escolha"

A apresentadora Nadja Haddad, que está grávida de gêmeos, falou sobre a sua decisão de fazer uma fertilização in vitro

Um dia após anunciar que está grávida de gêmeos, a apresentadora Nadja Haddad decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos seguidores.

A famosa começou revelando que está com 14 semanas de gestação, e ela e o marido, Danilo Joan, ainda não sabem o sexo dos bebês. Ela explicou que não pretende fazer um chá revelação. "Vamos fazer uma coisa só para nós mesmo, eu e o Danilo. Uma amiga que está responsável por saber do resultado e ela vai organizar uma surpresinha só para nós dois. E nós vamos fazer um chá revelação para os nossos amigos... uma coisa bem pequenininha", contou.

Depois, Nadja respondeu uma seguidora que quis saber se ela fez FIV (Fertilização in vitro). "Foi FIV, por uma escolha mais minha do que do Dan. Ele entendeu o porquê da minha escolha. Apesar de eu ser uma mulher saudável, eu posso engravidar naturalmente, o Danilo também, por outras questões a gente teve essa opção, a gente escolheu", revelou ela, explicando que fará um vídeo para dar mais detalhes sobre essa decisão.

A apresentadora, que tem 43 anos, aproveitou para falar sobre gravidez após os 40 anos. "Não desanima, se você tem esse sonho procure um médico especializado em fertilidade. Se você tem condição, congela os seus óvulos. Se você já tem um parceiro com quem você deseja ter filhos, congela os embriões. Tudo é o nosso planejamento, mas acima de tudo, é o de Deus", aconselhou.

Nadja ainda falou sobre ter adiado tanto os planos de ser mãe. "Eu tinha muitos medos anos atrás e acho que era por isso que posterguei tanto a maternidade. Eu só tinha medo, e hoje eu vivo o momento mais encantador, estou adorando, mesmo com tantas mudanças no meu corpo, nos meus limites, na minha alimentação, na minha rotina, nos meus hábitos", contou a mamãe, revelando os sintomas que está sentindo. "Eu só sinto muito sono. Tive bastante dor de cabeça até semana passada. Muita fome, não tô com enjoo, já passou essa fase, mas também tive pouco. Tô muito esquecida, mas só", revelou.

A apresentadora também revelou que por muitos anos tentou engravidar. "Muitos anos atrás tomamos a decisão de congelar os embriões. Fiz a primeira vez, deu certo e eu fiquei muito feliz, mas eu tive um aborto químico. E a gente decidiu parar, eu quis me desintoxicar de tanto hormônio que eu tinha tomado para o tratamento e ficamos sem qualquer método contraceptivo... Deixamos acontecer [engravidar naturalmente], e não aconteceu. Eu fui tentante por muitos anos", contou.

Quem é o marido de Nadja Haddad?

A apresentadora Nadja Haddad agitou as redes sociais nesta semana ao anunciar que será mãe de gêmeos. Ela está grávida pela primeira vez e contou a novidade ao mostrar um ensaio fotográfico com seu marido, Danilo Joan.

Danilo Joan é o prefeito da cidade de Cajamar, onde nasceu em 29 de abril de 1983. Na adolescência, ele foi jogador de futebol do São Paulo, Santos e União Barbarense. Mas ele abandonou os campos após a separação dos pais. Com isso, ele se tornou empresário no ramo da terraplanagem e resíduos de construção civil.

Em 2016, ele entrou para a política e começou a disputar as eleições para ser prefeito de Cajamar, cargo que conquistou em 2019 e foi reeleito em 2020. Nadja e Danilo se casaram em dezembro de 2016 em uma cerimônia religiosa em uma fazenda de Itatiba, em São Paulo, com a presença de amigos e familiares. Saiba mais!