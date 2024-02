Nadja Haddad anuncia que está grávida de gêmeos

A apresentadora do SBT Nadja Haddad revela que está grávida pela primeira vez e terá filhos gêmeos: ‘Nossa promessa chegou’

A apresentadora Nadja Haddad está grávida! Nesta semana, ela anunciou que espera o nascimento de gêmeos, que são frutos do casamento com Danilo Joan.

A revelação da gravidez foi feita por ela por meio de um post no Instagram, no qual apareceu com um vestido justo para destacar a barriga de grávida. Na legenda, ela contou que são gêmeos e que o casal está muito feliz com a novidade.

"A Palavra de Deus se cumpriu! Bastou crermos e aguardarmos o tempo Dele… E nossa promessa chegou! Ou melhor, as nossas promessas: carrego duas bençãos no meu ventre! SÃO DOIS!!!!

Começa agora um novo e o melhor tempo de nossas vidas! Jesus nos capacitou e, agora, viramos papai e mamãe de dois milagres! Enfim… GRÁVIDOS!!!!", disse ela.

Vale lembrar que, em 2022, Nadja Haddad contou que tinha congelado óvulos para engravidar no futuro e realizar o sonho de ser mãe. "Tenho vontade, sim, de ser mãe. Congelei embriões porque já tenho uma idade que consideram de risco. No momento em que meu marido e eu desejarmos, seguimos em frente, porque graças a Deus eu sou saudável e ele também é, mas foi uma escolha nossa por planejamento familiar. A gente quis namorar, passear, trabalhar bastante, porque ter um filho muda para sempre o seu projeto de vida. É um projeto eterno, então se você tiver condição de se preparar para isso, se não for no susto, se prepare, porque realmente é algo que desejamos muito", disse ela ao Metrópoles.

Nadja Haddad chorou com o fim do Bake Off Brasil

A apresentadora Nadja Haddad desabafou nas redes sociais sobre o fim do programa Bake Off Brasil, que não estará mais na grade de programação do SBT. Ela deu a notícia para seus fãs por meio de uma mensagem nos stories do Instagram nesta semana e contou sobre o que está sentindo com o fim da atração.

“Eu recebi a triste notícia do fim do projeto mais importante até então na minha vida. Hoje eu recebi um telefonema oficializando o término do Bake Off Brasil. Há algum tempo eu senti que existia essa possibilidade e já vinha trabalhando o meu emocional, meu psicológico. Mas, quando acontece, a gente nunca está pronto. E aconteceu, infelizmente. É algo que foge do nosso controle e, principalmente, do nosso querer”, disse ela.

E completou: “Só me cabe respeitar as decisões e tentar entender. Eu ainda não consigo falar muito a respeito. Ainda bem que me ocupei o dia inteiro e não consegui viver esse luto, como vai acontecer nos próximos dias. A sensação é de que tiraram um pedaço de nós, é de que arrancaram um filho. Eu sei que essa sensação não é só minha, não estou sozinha nesse luto”.

Por fim, ela desabafou: “Foram muitos anos de dedicação inteira a um projeto que não era apenas trabalho. Naquele período era a minha vida. A dedicação que eu tinha, posso falar por mim, era intensa. E não só profissional, ao contrário, muito mais até como pessoa. Eu ainda não consegui digerir, parar, refletir. Eu entendo, aceito, respeito o tempo de tudo. Eu sei que é tudo o tempo de Deus. E uma certeza eu tenho: assim como Deus me presenteou com o Bake Off, que foi uma bênção gigante, ele não está tirando de mim. Ele está dando lugar a novas bênçãos”.