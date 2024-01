Nadja Haddad se emociona ao falar do fim do Bake Off Brasil: ‘Luto'

Em desabafo nas redes sociais, Nadja Haddad se despede do programa Bake Off Brasil, que foi descontinuado da grade do SBT

A apresentadora Nadja Haddad desabafou nas redes sociais sobre o fim do programa Bake Off Brasil, que não estará mais na grade de programação do SBT. Ela deu a notícia para seus fãs por meio de uma mensagem nos stories do Instagram nesta semana e contou sobre o que está sentindo com o fim da atração.

“Eu recebi a triste notícia do fim do projeto mais importante até então na minha vida. Hoje eu recebi um telefonema oficializando o término do Bake Off Brasil. Há algum tempo eu senti que existia essa possibilidade e já vinha trabalhando o meu emocional, meu psicológico. Mas, quando acontece, a gente nunca está pronto. E aconteceu, infelizmente. É algo que foge do nosso controle e, principalmente, do nosso querer”, disse ela.

E completou: “Só me cabe respeitar as decisões e tentar entender. Eu ainda não consigo falar muito a respeito. Ainda bem que me ocupei o dia inteiro e não consegui viver esse luto, como vai acontecer nos próximos dias. A sensação é de que tiraram um pedaço de nós, é de que arrancaram um filho. Eu sei que essa sensação não é só minha, não estou sozinha nesse luto”.

Por fim, ela desabafou: “Foram muitos anos de dedicação inteira a um projeto que não era apenas trabalho. Naquele período era a minha vida. A dedicação que eu tinha, posso falar por mim, era intensa. E não só profissional, ao contrário, muito mais até como pessoa. Eu ainda não consegui digerir, parar, refletir. Eu entendo, aceito, respeito o tempo de tudo. Eu sei que é tudo o tempo de Deus. E uma certeza eu tenho: assim como Deus me presenteou com o Bake Off, que foi uma bênção gigante, ele não está tirando de mim. Ele está dando lugar a novas bênçãos”.

Nadja Haddad também fez um post sobre o assunto

Em um post no feed do Instagram, Nadja Haddad falou sobre o fim do Bake Off Brasil e se despediu da atração.

"A vida é feita de ciclos… Mas, tem alguns ciclos que marcam eternamente, como parte sagrada da nossa vida. Com o @bakeoffbrasil será assim. É um ciclo que encerra, mas que dentro de mim já está eternizado. Quando assumi o programa partir da 4ª temporada, lá em 2018, já imaginava que me apaixonaria… O que a vida me reservou foi muito mais! O @bakeoffbrasil foi um projeto de vida, não só a minha, mas de muitos dos que participaram… Foi uma missão grandiosa e linda, que deu total sentido ao que eu acredito como profissão: ajudar e acolher as pessoas! Dar impulso aos sonhos delas e capacitar emocionalmente para que esses confeiteiros possam brilhar aonde forem… Sejam eles amadores, crianças ou celebridades… Como eu amei viver esse ciclo tão lindo, tão cheio de sonhos realizados, quantos momentos por dentro e fora das câmeras, as amizades que fiz nessa trilha, o quanto eu saio forte como profissional, sim, mas sobretudo como PESSOA! Cada um que passou pelo @bakeoffbrasil, espero que tenha levado um pouco dessas lembranças e… de mim! Eu torcia por cada um deles, porque eram SONHOS… Pensando bem?! A vida é feita de sonhos! Porque eles nos impulsionam… E fazem a gente enfrentar desafios que tem ciclos… E que faz a gente crescer".

"Obrigada, Bake Off Brasil por tudo! Eu amei! Obrigada SBT por dar a chance de viver isso… Ao @lucasgentil, meu primeiro diretor no Bake, minha imensa gratidão. Você me ensinou muito e acreditou em mim! Fez eu florescer como essência. Ao @gusvaccari e @marcelokestenbaum obrigada por também confiarem em mim, me darem voz, por orquestrarem brilhantemente esse projeto… e as vezes, com a força do nosso @mesquilo. E aos meus companheiros: @becamilano, @giuseppegerundino, @olivieranquier e @cabertolazzi… que parceria maravilhosa! Obrigada… em especial Bequinha e Giuseppe que se tornaram meus amigos preciosos e inseparáveis! @fpelegio o convite veio através de você… obrigada… vc me permitiu viver a benção que eu mais desejava e que mudaria, definitivamente a minha vida. A vocês, fãs do Bake Off… meu amor, gratidão e carinho… vcs sempre me acolheram e me preencheram com amor! Acima de tudo, Obrigada a Deus e meu amado Jesus Cristo que me capacitaram pra encarar esse desafio que me transformou completa e definitivamente por dentro. Que venham mais bençãos…!", finalizou.