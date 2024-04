Sonia Abrão alfineta atitude de Radamés: 'Não tem desculpa'

Sonia Abrão fala sobre declaração de Radamés a respeito do relacionamento com Viviane Araújo e desaprova a atitude dele na TV

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao dar sua opinião sobre uma declaração de Radamés a respeito de Viviane Araujo. Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, ela criticou a atitude dele de trazer à tona uma situação do passado.

Tudo começou quando Radamés disse que teve um caso com Viviane quando ela ainda era casada com o cantor Belo. O assunto viralizou na internet e Sonia Abrão decidiu opinar.

Ela alfinetou a atitude do rapaz. "Acabou, acabou. É uma história para cada um e mais ninguém. Onde é que está a educação, o cavalheirismo, a consideração? Ter responsabilidade em cima de uma história dessa que, de repente, você não sabe qual vai ser a reação do outro. Você não sabe o que vai provocar na vida da pessoa. Para que botar uma situação estabilizada, legal, num passado que já passou em risco. Botar a Vivi em uma exposição como essa. Quem faz uma coisa dessas eu acho um absurdo, é falha de caráter na minha opinião. Você não expõe dessa maneira a intimidade das pessoas, você não fala com essa tranquilidade, não se sabe com que objetivo”, afirmou ela.

E completou: "A gente tem conhecimento de como esse tipo de coisa ainda é encarado no nosso país e de como essas histórias podem não acabar bem. Então, para quê esse tipo de coisa? Irresponsabilidade, falha de caráter, é absurdamente questionável uma atitude como essa. Não faz sentido. Não tinha o porquê. É extremamente lamentável. Que é isso? Ela está casada, ela é mãe, é uma artista que o público ama, para que você vai fazer isso? Sabendo que existe uma parte do público que reage mal a esse tipo de coisa, que sabe que isso pode manchar a carreira da menina, uma série de coisas negativas. Isso, de positivo, não ia trazer nada de bom para ninguém, para nenhum dos envolvidos nessa história e nem para ele, que agora fica com uma imagem de uma pessoa sem sentimento, de uma pessoa fria e egoísta. Ninguém em sã consciência, com o mínimo de responsabilidade, ninguém que teve um envolvimento no nível que eles tiveram, vai sair por aí falando esse tipo de coisa, ainda mais depois que tudo isso está morto e enterrado. Não tem desculpa de verdade”.

OMG! Sonia Abrão detona Radamés após ele assumir que namorava Viviane Araújo ainda casada com Belo. #ATardeÉSuapic.twitter.com/HNPg6gqJYJ — Brenno Moura (@brenno__moura) April 30, 2024

O que o Radamés falou sobre Viviane Araujo?

Após o nome de Viviane Araújo ser bastante citado nos últimos dias por conta da separação polêmica de Belo e Gracyanne Barbosa, o jogador de futebol Radamés resolveu se pronunciar também ao ser citado em meio a confusão.

Isso porque, o atleta viu seu nome falado em certo momento e resolveu confirmar que teve um caso com a musa de Carnaval na época em que ela estava casada com o cantor. Segundo Radamés, ele tomou a decisão de falar ao ver que ela é vista como "vítima" da história.

"Eu sempre quis falar, porque a Viviane sempre sai como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome, me sinto no direito de contar a verdade", declarou ele para a jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Ele, que foi casado com ela por 10 anos, ainda acrescentou garantindo que realmente teve um caso com a famosa: "Não sei se ela traiu [o Belo] com outras pessoas, mas era eu que estava no momento e isso eu posso provar".

Segundo o jogador de futebol, ele e Viviane Araújo se conheceram no final de 2005. A atriz se separou de Belo em 2007 e logo depois assumiu a relação com Radamés. "Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso. Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada", disse o ex-Fazenda.