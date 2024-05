Jennifer Lopez destaca aliança em evento após rumores de crise no casamento

Sozinha, Jennifer Lopez marca presença em evento de filme e posa com a aliança de casamento à mostra após rumores de crise

A atriz Jennifer Lopez marcou presença na première do filme Atlas, da Netflix, na noite de segunda-feira, 20, sem a companhia do marido, o ator Ben Affleck. Porém, ela fez questão de destacar a sua aliança de casamento durante as poses que fez na chegada ao evento.

Esta foi a primeira aparição oficial dela depois que começaram os rumores de que estaria vivendo um momento de crise em seu casamento. A imprensa internacional chegou a cogitar que eles poderiam se separar em breve, mas o casal ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Durante o tapete vermelho, Lopez apareceu com vestido preto e branco e posou com a mão da aliança na frente do corpo para dar destaque para a joia em seu dedo.

Vale lembrar que Jennifer e Ben se casaram em 2022. Eles se conheceram há cerca de 20 anos e chegaram a ficar noivos no passado, mas o casamento não aconteceu naquela época.

Jennifer Lopez - Foto: Getty Images

Terapia de casal

Em meio a boatos de separação, uma fonte próxima a Jennifer Lopez e Ben Affleck abriu detalhes sobre como anda a relação do casal de celebridades. Uma fonte ligada às duas celebridades contou à revista US Weekly que elas estão “há meses fora de sintonia”, mas também foram atrás de ajuda para resolver seus dilemas e estão indo a terapia de casal.

A novidade sobre a terapia é um contraponto a outros relatos recentes vindos dos Estados Unidos de que os advogados do casal já teriam dado início aos seus trabalhos tendo em vista um possível divórcio.

“A Jen e o Ben estão tendo problemas no casamento”, contou a fonte. “Eles começaram a se desentender há alguns meses, em meio aos preparativos da Jen para sua turnê”. O contato disse que a artista está “muito focada no trabalho”:

“Eles estão em páginas completamente diferentes no momento”. Já outra fonte disse que as tensões são tamanhas que o ator optou viver em outro imóvel, deixando a esposa sozinha na mansão dos dois.

O relato sobre as sessões de terapia foi exposto por uma fonte da revista InTouch Magazine: “O Ben tem uma crença limitada em terapia, mas está disposto a ajudar e participar com a mente aberta, mesmo que ele odeie todas as humilhações envolvidas no processo”.

A fonte ainda afirmou que o ator tem “uma alta tolerância a conflitos” e “uma disposição a discussões mais do que a maioria dos caras”. A fonte ainda relatou que “tudo é uma briga” para o casal nos últimos tempos.