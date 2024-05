Paulo André celebra conquista em prova nacional de atletismo: “Honra e glória”

Ex-participante do Big Brother Brasil, Paulo André dispara em corrida e comemora primeiro lugar em prova de atletismo no Rio de Janeiro

Ex-participante do Big Brother Brasil 22, Paulo André usou as redes sociais para comemorar mais uma conquista em uma prova de atletismo na última segunda-feira, 20. O atleta participou do Grande Prêmio Brasil de Atletismo e saiu vitorioso na prova de 100m, que aconteceu na pista de Niterói, no Rio de Janeiro.

Através de seu perfil no Instagram, P. A., como ficou conhecido durante o reality show global, compartilhou o momento em que dispara na competição e conquista o primeiro lugar. No vídeo, o atleta comemora ao ser declarado campeão da prova, que contou com competidores de outras nacionalidades.

Vale mencionar que a competição contou pontos para a participação nas Olimpíadas de Paris, o que garantiu um gostinho ainda mais especial para a vitória de Paulo André. Na legenda da publicação, o atleta celebrou sua conquista com entusiasmo: “Campeão do Grande Prêmio Brasil 2024. Toda Honra e Glória a Deus, sempre!”, escreveu o ex-brother.

Nos comentários, P. A. recebeu elogios de amigos e seguidores: “Merece muito, parabéns”, escreveu Ludmilla. “Parabéns irmão”, elogiou o surfista Pedro Scooby, que ficou confinado com o atleta na casa mais vigiada do Brasil. “Bem demais! Colhendo os frutos do trabalho árduo”, disse um admirador. “Vivo de orgulho”, escreveu o ex-brother Fred Nicácio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo André 🏁 (@iampauloandre)

Vale lembrar que no ano passado, Paulo André usou as redes sociais para fazer um desabafo após conquistar os 100m rasos do Troféu Brasil de Atletismo, em Cuiabá, Mato Grosso. Para vencer a prova, ele marcou o tempo de 10s15, e foi considerado "o homem mais rápido do Brasil", mas admitiu que a vitória não foi fácil.

"Da pausa ao pódio! Muitos duvidaram de mim, mas depois de um tempo afastado das pistas, retornei e superei cada obstáculo para voltar em alto nível. Essa vitória é um testemunho de que nada é impossível e do poder da persistência e da confiança”, ele relembrou seu hiato nos treinos durante o confinamento no programa.

Depois, PA, como ficou conhecido no reality, agradeceu o apoio que recebeu durante a competição. "Agradeço a todos que me incentivaram e nunca deixaram de acreditar em mim durante essa jornada desafiadora! Que toda honra e toda glória seja dada a Deus, sempre", completou o atleta, que foi semifinalista nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021.

Jade Picon e Paulo André surgem juntos em Noronha:

A influenciadora digital Jade Picon e o atleta Paulo André mostraram que não há ressentimentos após o término de seu breve affair durante o reality show da Globo. No começo do ano, os ex-BBBs 22 apareceram juntinhos em clima de brincadeira durante uma viagem para Fernando de Noronha com amigos; confira os registros!