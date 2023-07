Paulo André desabafa após conquistar hexacampeonato no atletismo: "Muitos duvidaram"

O ex-BBB Paulo André conquistou o hexacampeonato no Troféu Brasil de Atletismo, e celebrou a conquista ao lado do filho, Peazinh

Paulo André, ex-participante do Big Brother Brasil 22, usou as redes sociais para fazer um desabafo após conquistar os 100m rasos do Troféu Brasil de Atletismo, em Cuiabá, Mato Grosso, na última quinta-feira, 6. Para vencer a prova, ele marcou o tempo de 10s15, e foi considerado "o homem mais rápido do Brasil".

Em seu perfil oficial no Instagram, o atleta, que foi semifinalista nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, compartilhou algumas fotos do dia que se tornou hexacampeão no atletismo, inclusive algumas que aparece comemorando a vitória ao lado do filho, Paulo André, mais conhecido como Peazinho, que está com 1 anos e 10 meses, e refletiu sobre a conquista.

"Da pausa ao pódio! Muitos duvidaram de mim, mas depois de um tempo afastado das pistas, retornei e superei cada obstáculo para voltar em alto nível. Essa vitória é um testemunho de que nada é impossível e do poder da persistência e da confiança", afirmou o ex-BBB no começo do texto.

Depois, PA, como ficou conhecido no reality da TV Globo, agradeceu o apoio que recebeu durante a competição. "Agradeço a todos que me incentivaram e nunca deixaram de acreditar em mim durante essa jornada desafiadora! Que toda honra e toda glória seja dada a Deus, sempre", completou.

No dia que conquistou o título, Paulo André celebrou a vitória nas redes sociais. "Hexacampeão Brasileiro. Eu tô de volta! Momentos como este são um reflexo do trabalho duro, paixão e perseverança. Sou grato por ter uma equipe incrível e apoio incondicional da minha família, amigos e fãs. Essa vitória é para vocês também! A glória é de Deus", escreveu o atleta.