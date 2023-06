Paulo André esclarece status de relacionamento após rumores de romance com Sabrina Sato

O atleta e ex-BBB Paulo André se manifestou nas redes sociais após boatos de envolvimento com Sabrina Sato

Paulo André decidiu se pronunciar nas redes sociais nesta sexta-feira, 2, após surgir na mídia boatos de que ele estaria vivendo um romance com Sabrina Sato, que se separou recentemente do ator Duda Nagle.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, o atleta e a apresentadora já ficaram algumas vezes e o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, teria sido visto frequentando a cobertura da artista, em São Paulo, assim como ela estaria indo à casa dele.

Com toda a repercussão de um possível envolvimento com Sabrina, o atleta aproveitou para divulgar seu primeiro single, A Lua, Eu e Você, com Tibery, e ressaltou que no momento não estar vivendo nenhum romance.

"Recomendo pra galera que tá vivendo um 'romance de leve' a fazer um convite pra ir ver a lua, ouvindo 'A Lua, Eu a Você'… porque a lua tá muito linda. Como eu não estou vivendo NENHUM, eu tô admirando a lua sozinho aqui mesmo, pós-treino", escreveu ele no Twitter.

Assim como o atleta, Sabrina também se manifestou em suas redes sociais sobre o possível affair. A apresentadora surgiu usando um vestido curtinho amarelo e laranja em degradê, e esbanjou seu corpaço escultural com muita beleza. Depois, ela esclareceu seu status atual. "Semana toda gravando, trabalhando, cuidando da minha família e sem tempo pra pegar ninguém", garantiu a famosa, que também já foi apontada como nova affair de Cauã Reymond.

Confira a postagem de Paulo André sobre seu status de relacionamento:

recomendo pra galera que tá vivendo um “romance de leve” a fazer um convite pra ir ver a lua, ouvindo “a Lua, eu a você”… pq a lua tá muito linda 😮‍💨🌙

como eu não estou vivendo NENHUM, eu tô admirando a lua sozinho aqui mesmo, pós treino 😋 — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) June 2, 2023

